Picco del caldo: ad Asti oggi fino a 36-37 gradi, domani qualche grado in meno

Sarà una giornata all’insegna del caldo intenso quella di oggi, sabato 5 settembre, con le temperature attese ai massimi livelli di questa fase calda. Ad Asti la temperatura potrà raggiungere i 36 gradi, mentre sulle pianure e sulle medio-basse colline della provincia sono previsti valori fino a 36-37°C.

Temperature che creeranno disagi per la sfilata dei Bambini del Palio di Asti, prevista per le 14.45.

Il momento più caldo sarà quello del pomeriggio, quando le massime raggiungeranno i 34-37°C in città e in pianura. Anche in provincia di Asti sono attesi valori intorno ai 36°C, mentre salendo di quota il caldo sarà leggermente più contenuto: in Alta Langa, oltre i 600 metri, le temperature massime si fermeranno infatti sui 30-32°C.

Non sono comunque previste precipitazioni e il tempo resterà stabile anche nelle ore centrali. Le temperature minime si manterranno tra 15 e 18°C in pianura e nei fondovalle, mentre nelle zone collinari e nei centri urbani i valori potranno oscillare tra 19 e 22°C. Quello di oggi rappresenta il picco della fase più calda, con valori di 36-37°C fino a domenica 6 settembre.