Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi venerdì 4 settembre 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 4 settembre 2026. Come di consueto sono stati estratti i numeri sulle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nell'estrazione di oggi non è stato centrato il “6”, così come il “5+1”, mentre è stato realizzato un punto “5” da 156.649,12 euro. Ilil jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 220.500.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di venerdì 4 settembre 2026

Bari: 76 – 30 – 75 – 20 – 55

Cagliari: 72 – 25 – 7 – 74 – 28

Firenze: 39 – 51 – 29 – 56 – 64

Genova: 38 – 8 – 82 – 53 – 68

Milano: 16 – 6 – 10 – 72 – 11

Napoli: 81 – 55 – 23 – 57 – 88

Palermo: 66 – 5 – 85 – 37 – 45

Roma: 52 – 70 – 69 – 28 – 1

Torino: 84 – 12 – 51 – 23 – 33

Venezia: 69 – 62 – 45 – 70 – 43

Nazionale: 39 – 19 – 74 – 65 – 32

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.

SuperEnalotto – Estrazione di venerdì 4 settembre 2026

Combinazione vincente: 60 – 86 – 8 – 44 – 89 – 73

Numero Jolly: 57

Numero SuperStar: 42

Jackpot per la prossima estrazione: 220.500.000 €

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 1 da € 156.649,12

Punti 4: 357 da € 447,58

Punti 3: 14.803 da € 32,46

Punti 2: 260.187 da € 5,73

Quote SuperStar

6 Stella: nessuno

5+1 Stella: nessuno

5 Stella: nessuno

4 Stella: nessuno

3 Stella: 49 da € 3.246,00

2 Stella: 1.123 da € 100,00

1 Stella: 8.030 da € 10,00

0 Stella: 16.415 da € 5,00

10eLotto serale – venerdì 4 settembre 2026

Numeri vincenti:

5 – 6 – 8 – 12 – 16 – 25 – 30 – 38 – 39 – 51 – 52 – 55 – 62 – 66 – 69 – 70 – 72 – 76 – 81 – 84

Numero Oro: 76

Doppio Oro: 76 – 30

Numeri Extra

7 – 10 – 20 – 23 – 28 – 29 – 37 – 45 – 53 – 56 – 57 – 74 – 75 – 82 – 85

Simbolotto – Estrazione di venerdì 4 settembre 2026

8 – Braghe

28 – Ombrello

33 – Elica

37 – Piano

27 – Scala

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.