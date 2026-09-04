Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi venerdì 4 settembre 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

eventi
Euro
04 Settembre 2026 21:59:00
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 4 settembre 2026. Come di consueto sono stati estratti i numeri sulle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nell'estrazione di oggi non è stato centrato il “6”, così come il “5+1”, mentre è stato realizzato un punto “5” da 156.649,12 euro. Ilil jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 220.500.000 €.
Bari: 76 – 30 – 75 – 20 – 55
Cagliari: 72 – 25 – 7 – 74 – 28
Firenze: 39 – 51 – 29 – 56 – 64
Genova: 38 – 8 – 82 – 53 – 68
Milano: 16 – 6 – 10 – 72 – 11
Napoli: 81 – 55 – 23 – 57 – 88
Palermo: 66 – 5 – 85 – 37 – 45
Roma: 52 – 70 – 69 – 28 – 1
Torino: 84 – 12 – 51 – 23 – 33
Venezia: 69 – 62 – 45 – 70 – 43
Nazionale: 39 – 19 – 74 – 65 – 32
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.
Combinazione vincente: 60 – 86 – 8 – 44 – 89 – 73
Numero Jolly: 57
Numero SuperStar: 42
Jackpot per la prossima estrazione: 220.500.000 €
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 1 da € 156.649,12
Punti 4: 357 da € 447,58
Punti 3: 14.803 da € 32,46
Punti 2: 260.187 da € 5,73
6 Stella: nessuno
5+1 Stella: nessuno
5 Stella: nessuno
4 Stella: nessuno
3 Stella: 49 da € 3.246,00
2 Stella: 1.123 da € 100,00
1 Stella: 8.030 da € 10,00
0 Stella: 16.415 da € 5,00
Numeri vincenti:
5 – 6 – 8 – 12 – 16 – 25 – 30 – 38 – 39 – 51 – 52 – 55 – 62 – 66 – 69 – 70 – 72 – 76 – 81 – 84
Numero Oro: 76
Doppio Oro: 76 – 30
7 – 10 – 20 – 23 – 28 – 29 – 37 – 45 – 53 – 56 – 57 – 74 – 75 – 82 – 85
8 – Braghe
28 – Ombrello
33 – Elica
37 – Piano
27 – Scala
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Edicola Digitale
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058