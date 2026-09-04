Piazza gremita a Montechiaro per l’anteprima del Palio: presentati Comitato, fantino e sfilata

Sotto lo sguardo della torre medievale, mercoledì 2 settembre piazza di Montechiaro d’Asti si è riempita per l’anteprima del Palio. Una serata dedicata alla presentazione ufficiale del Comitato Palio e della squadra che conta tanti giovani protagonisti e un entusiasmo capace di coinvolgere l’intera comunità.

Ad aprire l’appuntamento è stato il corteo storico “Dalle ceneri alla luce”. I figuranti, partiti dai voltoni del paese recentemente restaurati, hanno raggiunto la piazza, preceduti dai bambini che sabato 5 settembre saranno protagonisti ad Asti della sfilata a loro dedicata. È stato il primo appuntamento pubblico del nuovo corso del Comitato Palio, guidato dal rettore Gianluca Brancato.

Sul palco erano presenti l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Maurizio Marcanzin, i sindaci dei paesi vicini, tra cui il primo cittadino di Corsione Filippo Barrera, che ha portato il saluto del territorio, il vice comandante della locale stazione dei Carabinieri Salvatore Santopaolo e il capitano del Palio di Asti Giuseppe Vertucci.

Poi la benedizione del parroco, don Emanuele Baviera. Con ironia e partecipazione, don Baviera ha invitato la cittadinanza alla messa domenicale delle 9.45, rivolgendosi poi al fantino Silvano Mulas: «Io ci metto del mio in fatto di benedizione di cavallo e fantino… ma anche tu devi mettere del tuo, onorando la fiducia del comitato, della commissione cavallo e del rettore, e facendo la tua parte con lealtà ed onore».

La licenza per correre ad Asti

Il momento centrale della serata è arrivato quando il rettore Gianluca Brancato ha chiesto formalmente al sindaco Marcanzin la licenza di far correre Montechiaro al Palio di Asti. La risposta del primo cittadino è stata affidata a poche parole, quelle della tradizione: «Andate, e che San Bernardo vi assista!».

Il riferimento è al santo patrono del paese, festeggiato la settimana precedente nella chiesa di Sant’Antonino. Il sindaco ha poi sottolineato il significato della partecipazione al Palio: «Il Palio di Asti è profondamente radicato nel nostro territorio. Non è solo una sfilata o una corsa: è far parte di una comunità, essere orgogliosi di custodire tradizioni e una storia da tramandare alle future generazioni. Domenica prossima parteciperemo con fierezza, consapevoli di appartenere a una tradizione che vive dal 1275: il Palio più antico d’Italia».

A difendere i colori bianco-celeste sarà Silvano Mulas, detto “Voglia”. Per il fantino, dunque, l’appuntamento è domenica in piazza Alfieri, dove potrà contare sul sostegno di tutto il paese.

Un entusiasmo che ha colpito anche il rettore Brancato: «Non pensavo di vedere tutta questa gente in piazza. C’è una grande passione. Vincere fa parte della corsa, però questa sera abbiamo già vinto tutti».

Le batterie di domenica

Domenica Montechiaro sarà protagonista della prima batteria, in programma in piazza Alfieri. A contendersi l’accesso alla finale ci saranno anche San Silvestro, San Paolo, Cattedrale, Moncalvo, Tanaro e Nizza Monferrato.

La seconda batteria vedrà al via San Secondo, Torretta, Santa Caterina, San Lazzaro, Viatosto, San Martino San Rocco e Canelli.

Nella terza, infine, correranno San Marzanotto, Santa Maria Nuova, San Pietro, Don Bosco, Castell’Alfero, Baldichieri e San Damiano.

Passeranno i primi tre di ogni batteria, con la finalissima a nove.

Il tema della sfilata e i 50 anni al Palio

Durante la serata sono stati presentati anche i componenti della Commissione Cavallo e i figuranti che domenica sfileranno ad Asti. La vice rettrice Giusy Sozio ha invece illustrato il tema scelto per la sfilata: “Una comunità che risorge”.

Un titolo che ben si lega alla presenza dei tanti giovani coinvolti nel Comitato e a un’altra ricorrenza importante per Montechiaro. Quest’anno, infatti, ricorrono i 50 anni dalla nascita della partecipazione moderna del paese al Palio di Asti.

Era il marzo del 1976 quando, grazie alla volontà dell’allora sindaco Gianmarco Rebaudengo, iniziò ufficialmente l’avventura montechiarese in piazza Alfieri. Rebaudengo è considerato il padre fondatore della presenza di Montechiaro al Palio.

Quella storia è oggi custodita anche nella ex sede storica del Comitato, trasformata in un presidio culturale del territorio. Qui sono conservate fotografie e testimonianze di quella prima stagione paliofila, tra cui le immagini in bianco e nero di Rebaudengo mentre nel 1981 riceve il drappo della vittoria dalle mani del sindaco di Asti, Vigna.

Un patrimonio di memoria che accompagna il nuovo corso del Comitato e una comunità che domenica tornerà a vivere la propria giornata di Palio, con la voglia di onorare una storia iniziata cinquant’anni fa e di guardare al futuro.