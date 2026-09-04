Rifiuti, a Moncalvo il problema non è solo la raccolta: «Partiamo dall’educazione civica»

Le immagini pubblicate nei giorni scorsi sui social mostrano cassonetti colmi e rifiuti lasciati a terra a Moncalvo, in piazza Antico Castello. Una situazione che ha suscitato l’indignazione di un cittadino, che ha chiesto interventi e si è interrogato sul decoro di uno degli spazi pubblici della città. Nel frattempo, però, quei rifiuti sono già stati rimossi. E proprio questo è il punto: perché il problema, al di là della fotografia che lo ha portato nuovamente all’attenzione, rischia di ripresentarsi.

A spiegare cosa sta accadendo è il sindaco Diego Musumeci, che parte da una precisazione: quando la segnalazione è stata pubblicata, la situazione era già stata ripristinata. Ma questo, chiarisce, non significa che la criticità non esista. «Il problema è vero e hanno ragione a protestare». La raccolta dei rifiuti non è infatti gestita direttamente dal Comune di Moncalvo, ma dal consorzio del bacino casalese, al quale la città appartiene, e affidata a Cosmo.

Nel caso specifico di piazza Antico Castello, il nodo riguarda soprattutto la raccolta degli indumenti. Il servizio è stato affidato da Cosmo a una cooperativa sociale che, secondo quanto riferisce il sindaco, sta registrando difficoltà non soltanto a Moncalvo, ma in tanti comuni del consorzio. Il Comune, per quanto di propria competenza, ha già cercato di intervenire: «Ho preteso e ottenuto da Cosmo un nuovo contenitore», spiega Musumeci, ricordando che in precedenza i cassonetti erano due e da circa un anno ne è stato aggiunto un terzo.

Ma anche con un contenitore in più, il problema resta se quei contenitori vengono utilizzati in modo scorretto. Ed è qui che il sindaco sposta l’attenzione sul comportamento dei cittadini. Nei cassonetti destinati agli indumenti, spiega, vengono gettati anche materiali che non dovrebbero essere conferiti: «Si svuota casa, si fanno i cambi di stagione, si butta la qualunque: scarpe, stracci, roba varia che non può e non deve essere messa nel sistema di raccolta degli indumenti». Il risultato sono contenitori rapidamente saturi e, quando non c’è più spazio, rifiuti abbandonati accanto o a terra.

Il richiamo è dunque preciso: rispettare le indicazioni riportate sui cassonetti e, soprattutto, non lasciare nulla per strada. «Se il cassonetto è pieno – sottolinea Musumeci – bisogna portare pazienza, cercarne un altro idoneo oppure riportarsi la roba a casa in attesa che venga svuotato. Non può essere abbandonata a terra per nessun motivo».

Lo stesso principio vale per gli altri contenitori. Il sindaco cita il caso della carta e dei cartoni: contenitori che possono apparire pieni mentre, accanto, ce n’è uno praticamente vuoto. Cartoni lasciati interi, invece di essere piegati, o rifiuti inseriti dove capita per evitare la fatica di fare correttamente la raccolta. «È maleducazione di noi cittadini che non sappiamo gestire la raccolta dell’immondizia come va fatta».

Una situazione alla quale il Comune è costretto talvolta a rimediare direttamente. «Nell’ultimo anno, proprio a causa del disservizio nella raccolta degli indumenti, siamo stati costretti più volte a svolgere questo servizio come Comune», racconta il sindaco. I due cantonieri intervengono quando la situazione diventa insostenibile e raccolgono ciò che viene lasciato a terra. Ma anche questa è una soluzione tampone: «Non posso mettere una persona tutti i giorni a seguire queste cose».

E nemmeno le telecamere, da sole, possono rappresentare la soluzione. Musumeci è favorevole ad aumentare la videosorveglianza, ma spiega le difficoltà nel trasformare le immagini in sanzioni. Vedere una persona depositare un sacchetto non significa sapere cosa ci sia dentro, né poter dimostrare con certezza a chi appartenga. Diverso è il caso dell’abbandono del sacco all’esterno del cassonetto, quando l’autore può essere identificato più facilmente. «Ma le telecamere da sole non risolvono il problema», ribadisce.

Il tema, quindi, resta aperto e riguarda tanto l’efficienza del servizio quanto il modo in cui una comunità utilizza gli spazi e gli strumenti che ha a disposizione. Ed è proprio ai moncalvesi che il sindaco sceglie di rivolgersi, senza sottrarsi alle responsabilità che gli competono ma chiedendo anche una parte di responsabilità ai cittadini.

«Io ringrazio veramente i cittadini che si arrabbiano e si indignano per queste cose – dice Musumeci – perché la mia indignazione è la loro, nella maniera più assoluta». La protesta, dunque, non viene respinta, ma raccolta. Con una consapevolezza: «Ci sono purtroppo dei grandi limiti. E il primo limite assoluto è l’educazione civica delle persone. Se partisse tutto da lì, sarebbe tutto più semplice».