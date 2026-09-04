Partono le prime prove, appuntamento anche nel pomeriggio

Questa mattina Piazza Alfieri ha visto un gran via vai per le prime prove del del Palio di Asti, la cui corsa si terrà domenica 6 settembre.

Le prove hanno interessato la mattina dalle 9 alle 10 e proseguiranno nel pomeriggio: la prima batteria alle 16.30, la seconda batteria alle 17 e la terza batteria. Le prove odierne sono gratuite e aperte a tutti.

Prosegue il calendario di appuntamenti poi nella giornata di domani, sempre in Piazza Alfieri, con la Prova della Vigilia dalle 16.30. L'ingresso prevede un biglietto al costo di 5 euro.

Gli appuntamenti

Piazza San Secondo invece ospita fino a sabato, dalle 10 alle 23, il mercatino dei Borghi, Rioni e Comuni. Tantissime bancarelle allestite dai diversi comitati, ogni giorno attirano appassionati e turisti, anche stranieri.

Sempre nella giornata di sabato, spazio alla storia e alla tradizione con la Sfilata dei bambini. Sfileranno nel corteo storico circa mille giovani figuranti, tra i 5 e i 15 anni, rievocando la storia e le tradizioni della città di Asti. La Sfilata dei Bambini prenderà il via alle 14.45 in Piazza Cattedrale e seguirà il seguente percorso: Via Caracciolo, Piazza Cairoli, Corso Alfieri, Via Gobetti, Piazza San Secondo, Via Garibaldi, Piazza Alfieri.

Continuano anche le cene propiziatorie dei comitati dei Borghi, dei Rioni e dei Comuni, che il giorno dopo si sfideranno nella Corsa in piazza Alfieri, per aggiudicarsi il drappo.

L'attesa cresce soprattutto per la giornata di domenica, siamo ormai agli sgoccioli e l'emozione è palpabile in città.

Domenica dalle ore 10, cerimonia della benedizione del cavallo e del fantino presso le parrocchie. A seguire alle ore 11, talento e colori daranno spettacolo con l'esibizione degli sbandieratori dell’A.S.T.A.

Dalle ore 14 invece da piazza Cattedrale partirà il corteo che vedrà la partecipazione di figuranti in rappresentanza dei Rioni, Borghi e Comuni della Provincia che partecipano al Palio.

Il corteo seguirà il percorso da Piazza Cattedrale, Via Caracciolo, Piazza Cairoli, Corso Alfieri, Via Gobetti, Via Garibaldi, Via Gardini, fino all'arrivo in Piazza Alfieri. Sarà aperto dal Gruppo del Capitano del Palio e dagli sbandieratori dell’A.S.T.A ed verrà chiuso dal Carroccio scortato dagli armigeri.

A partire dalle 16, il momento più atteso: la corsa del Palio di Asti. Durante la corsa poi spazio anche agli sbandieratori che si esibiranno in piazza. La finale se rispettati i tempi è programmata verso le 18.