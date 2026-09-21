La squadra del 118 vince il "diamante" nel soccorso ai malati di ictus

Un nome inglese, "stroke", per indicare il percorso che riguarda il primo soccorso a persone con sospetto ictus. E' la gestione pre ospedaliera, cioè tutta quella che intercorre fra la richiesta di intervento sanitario e il ricovero in struttura che, in caso di ictus, è fondamentale e fa la differenza sull'esito e le conseguenze dell'attacco.

E' una fase in mano all'emergenza sanitaria territoriale del 118 di Asti e Alessandria la cui centrale operativa ha ottenuto il riconoscimento Diamond, diamante, ovvero il livello più elevato previsto dagli Ems Angels Awards per i risultati raggiunti nel secondo trimestre del 2026.

Un risultato, spiegano dal 118, che nasce dal lavoro quotidiano degli infermieri e dei medici della Centrale Operativa e dei mezzi di soccorso sul territorio, insieme alla rete ospedaliera dedicata alla cura dell'ictus.

«L'ictus - spiegano i medici del 118 - è una patologia tempo-dipendente (stroke) nella quale la rapidità del riconoscimento e dell'accesso alle cure apprpriate può modificare in maniera determinante la prognosi. Il percorso di cura inizia infatti prima dell'arrivo in ospedale, dal riconoscimento precoce dei sintomi durante la chiamata di emergenza alla valutazione sul territorio fino alla scelta dell'ospedale più appropriato e alla sua prenotifica».

Fondamentale dunque il ruolo in questa fase di infermieri e medici dell'emergenza sanitari che attivando procedure e strumenti standardizzati contribuiscono ad anticipare l'attivazione del percorso stroke e a ridurre il tempo che separa l'esordio dei sintomi dall'accesso alle terapie specifiche. Tutto questo porta ad aumentare le possibilità di sopravvivenza e di riduzione del rischio di disabilità permanente.

Come è stato raggiunto questo livello di eccellenza? «La Centrale operativa di Aelssadnria partecipa da circa due anni al programma di monitoraggio della fase pre-ospedaliera del percorso stroke - rispondono - ottenendo già in precedenti rilevazioni elevati livelli di performance. Il raggiungimento del livello Diamond nel secondo trimestre 2026 rappresenta il risultato di un percorso continuo di miglioramento basato sull'aggiornamento delle procedure, sulla formazione del personale, sul monitoraggio degli indicatori e sulla collaborazione con le strutture ospedaliere della rete ictus».

Dietro a questa complessa attività di aggiornamento vi è il progetto sviluppato nell’ambito della S.C. Emergenza Sanitaria Territoriale 118 di Alessandria, di Azienda Sanitaria Zero, diretta da Andrea Mina, con i Coordinatori Infermieristici Simona Bazzano e Alberto Bronda, e grazie al contributo di tutti i professionisti della Centrale Operativa e dei mezzi di soccorso.