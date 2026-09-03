Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 3 settembre 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 3 settembre 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”. Sono stati invece centrati 7 punti “5”, ciascuno dei quali vince 28.157,70 euro. Per la prossima estrazione il jackpot sale a 219.500.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di giovedì 3 settembre 2026

Bari: 73 – 60 – 38 – 83 – 26

Cagliari: 28 – 59 – 51 – 8 – 88

Firenze: 62 – 26 – 54 – 5 – 81

Genova: 62 – 8 – 53 – 77 – 79

Milano: 6 – 54 – 16 – 9 – 40

Napoli: 9 – 32 – 15 – 29 – 80

Palermo: 83 – 76 – 46 – 49 – 82

Roma: 80 – 16 – 31 – 8 – 88

Torino: 77 – 40 – 2 – 74 – 59

Venezia: 81 – 30 – 15 – 80 – 12

Nazionale: 34 – 72 – 90 – 87 – 83

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

SuperEnalotto – Estrazione di giovedì 3 settembre 2026

Combinazione vincente: 60 – 11 – 15 – 8 – 68 – 76

Numero Jolly: 9

Numero SuperStar: 90

Jackpot per la prossima estrazione: 219.500.000 €

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 7 da € 28.157,70

Punti 4: 728 da € 275,05

Punti 3: 28.670 da € 21,06

Punti 2: 426.312 da € 5,00

Quote SuperStar

6 Stella: nessuno

5+1 Stella: nessuno

5 Stella: nessuno

4 Stella: 14 da € 27.505,00

3 Stella: 269 da € 2.106,00

2 Stella: 3.628 da € 100,00

1 Stella: 21.023 da € 10,00

0 Stella: 41.977 da € 5,00

10eLotto serale – giovedì 3 settembre 2026

Numeri vincenti:

6 – 8 – 9 – 16 – 26 – 28 – 30 – 32 – 38 – 40 – 54 – 59 – 60 – 62 – 73 – 76 – 77 – 80 – 81 – 83

Numero Oro: 73

Doppio Oro: 73 – 60

Numeri Extra

2 – 5 – 12 – 15 – 29 – 31 – 34 – 46 – 49 – 51 – 53 – 74 – 79 – 82 – 88

Simbolotto – Estrazione di giovedì 3 settembre 2026

17 – Sfortuna

7 – Vaso

15 – Ragazzo

26 – Elmo

1 – Italia

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.