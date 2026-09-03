Palio di Asti, finite le visite veterinarie: stasera si entra nel vivo della passione

Seconda giornata di visite veterinarie al Centro Equestre Capricorno di Castell’Alfero in vista del Palio di Asti di domenica 6 settembre. Oggi, giovedì 3 settembre, la Commissione veterinaria presieduta dallo storico presidente Fulvio Brusa ha sottoposto ai controlli i cavalli presentati da dieci Comitati Palio.

La giornata è iniziata alle 8 con le visite ai soggetti di Castell’Alfero, Dididomodossola e Ferro Nero; Tanaro Trincere Torrazzo, Chimera da Clodia e Selvaggio da Clodia; Montechiaro, Dulliriana Lady e Ares B; Nizza, Anacleto e Figaro Fio; e Don Bosco, Divino Amore e Fedoro Sauro.

Dopo la pausa pranzo, i controlli sono ripresi alle 14 con i cavalli di San Martino San Rocco, Excalibur e Lavie da Clodia; Torretta, Bramosu de Compeda; Santa Caterina, Carilbom e Dimoniu; San Damiano, Ceccomitocca e Monagan Boy da Clodia; e San Lazzaro, Aiò de Sedini e El Matador.

Per approfondire leggi anche: Il cavallo di San Martino San Rocco oggi durante le visite. Foto C.L.

Su ventuno cavalli presentati, venti hanno superato le visite, mentre per Ceccomitocca di San Damiano la Commissione ha riscontrato una zoppia all’anteriore sinistro. Si tratta, secondo quanto emerso durante il controllo, di un problema di lieve entità: il cavallo appoggiava semplicemente male la gamba.

Un bilancio che conferma nel complesso l'ottimo stato di preparazione delle scuderie in vista della corsa di domenica.

Ma la giornata del Palio non finisce qui. Questa sera, alle 23, dal balcone del Municipio si terrà uno dei momenti più attesi: la cerimonia della segnatura dei fantini, a cui seguirà l'estrazione delle batterie. A seguire, in piazza San Secondo si terrà il momento della presentazione ufficiale dei fantini che domenica si contenderanno il drappo.