Il corso di formazione dei volontari per le cure palliative

L’Associazione Culturale Cure Palliative "Vivere, Qui e Ora" ODV annuncia la partenza del nuovo corso di formazione per volontari in cure palliative. Il corso è aperto a tutta la cittadinanza e a chiunque desideri approfondire temi fondamentali legati al supporto, alla dignità e alla cura della persona nei momenti più delicati della vita.

Il percorso formativo si distribuirà su quattro appuntamenti sempre al sabato mattina: il 12 settembre, il 19 settembre il

26 settembre e il 3 ottobre. Gli incontri si terranno dalle 9:30 alle 12:30, all'interno degli uffici di Asti del CSVAA in Via Brofferio.

Il corso si propone di offrire strumenti conoscitivi e di riflessione sulle cure palliative, fornendo una preparazione di base completa.

Tra le tematiche trattate, si approfondiranno: cure palliative, l'importanza nell'assistenza, operatori coinvolti e il ruolo della rete multidisciplinare, il paziente e le patologie di cui può essere affetto, l'Hospice e funzionamento della struttura, il diritto all'autodeterminazione e la tutela della volontà della persona.

L'iniziativa è gratuita e aperta a tutti e per partecipare non è necessario essere soci dell'associazione.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’associazione: 351.8123544 - viverequieora@gmail.com