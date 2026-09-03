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Il corso di formazione dei volontari per le cure palliative

Promosso dall'Associazione Vivere qui ed ora Odv, è aperto a tutti

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

03 Settembre 2026 11:40:26

Il corso di formazione dei volontari per le cure palliative

L’Associazione Culturale Cure Palliative "Vivere, Qui e Ora" ODV annuncia la partenza del nuovo corso di formazione per volontari in cure palliative. Il corso è aperto a tutta la cittadinanza e a chiunque desideri approfondire temi fondamentali legati al supporto, alla dignità e alla cura della persona nei momenti più delicati della vita.

Il percorso formativo si distribuirà su quattro appuntamenti sempre al sabato mattina: il 12 settembre, il 19 settembre il 
26 settembre e il 3 ottobre. Gli incontri si terranno dalle 9:30 alle 12:30, all'interno degli uffici di Asti del CSVAA in Via Brofferio.

Il corso si propone di offrire strumenti conoscitivi e di riflessione sulle cure palliative, fornendo una preparazione di base completa.

Tra le tematiche trattate, si approfondiranno: cure palliative, l'importanza nell'assistenza, operatori coinvolti e il ruolo della rete multidisciplinare, il paziente e le patologie di cui può essere affetto, l'Hospice e funzionamento della struttura, il diritto all'autodeterminazione e la tutela della volontà della persona.

L'iniziativa è gratuita e aperta a tutti e per partecipare non è necessario essere soci dell'associazione.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’associazione: 351.8123544 - viverequieora@gmail.com

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