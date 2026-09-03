Il corso di formazione dei volontari per le cure palliative

eventi
Opportunità
03 Settembre 2026 11:40:26
L’Associazione Culturale Cure Palliative "Vivere, Qui e Ora" ODV annuncia la partenza del nuovo corso di formazione per volontari in cure palliative. Il corso è aperto a tutta la cittadinanza e a chiunque desideri approfondire temi fondamentali legati al supporto, alla dignità e alla cura della persona nei momenti più delicati della vita.
Il percorso formativo si distribuirà su quattro appuntamenti sempre al sabato mattina: il 12 settembre, il 19 settembre il
26 settembre e il 3 ottobre. Gli incontri si terranno dalle 9:30 alle 12:30, all'interno degli uffici di Asti del CSVAA in Via Brofferio.
Il corso si propone di offrire strumenti conoscitivi e di riflessione sulle cure palliative, fornendo una preparazione di base completa.
Tra le tematiche trattate, si approfondiranno: cure palliative, l'importanza nell'assistenza, operatori coinvolti e il ruolo della rete multidisciplinare, il paziente e le patologie di cui può essere affetto, l'Hospice e funzionamento della struttura, il diritto all'autodeterminazione e la tutela della volontà della persona.
L'iniziativa è gratuita e aperta a tutti e per partecipare non è necessario essere soci dell'associazione.
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’associazione: 351.8123544 - viverequieora@gmail.com
Edicola Digitale
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058