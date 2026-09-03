Emanuele Filiberto ospite al Palio di Asti 2026 per il Rione Santa Caterina

Sarà un viaggio "all'interno" del mondo del Palio di Asti, quello organizzato per S.A.R. Emanuele Filiberto di Savoia sabato 5 e domenica 6 settembre, ospite del Rione Santa Caterina. Un percorso attraverso le tradizioni, le usanze e soprattutto le persone che durante tutto l’anno contribuiscono a costruire la manifestazione più attesa della città.

Il primo appuntamento a cui parteciperà, sarà sabato pomeriggio, con l’arrivo in città e il saluto alle Autorità cittadine a Palazzo del Comune. A seguire, Emanuele Filiberto incontrerà i 21 Rettori di Rioni, Borghi e Comuni, insieme al Capitano del Palio, ai Magistrati e ai Cavalieri eletti e ai componenti delle Commissioni Veterinaria, Tecnica e di Arrivo.

Il pomeriggio proseguirà in piazza Alfieri, dove sono in programma la sfilata del Corteo dei Bambini e le prove generali della Corsa. In serata sarà invece il Rione Santa Caterina ad accogliere l’ospite nella propria casa. All’ombra della Torre Rossa, Emanuele Filiberto prenderà parte alla Cena Propiziatoria in piazza Santa Caterina, uno degli appuntamenti più attesi dai rossocelesti, in una serata di festa dove si ritrovano tutti insieme.

La domenica l'attenzione si sposterà sulla storia e sulla tradizione. Il programma prevede una visita al Museo del Palio, per ripercorrere la tappe della storia della manifestazione, seguita dalla Santa Messa nella chiesa di Santa Caterina d’Alessandria d’Egitto. A seguire la Benedizione del Cavallo e l’esibizione degli Sbandieratori e Musici rossocelesti.

Nel pomeriggio, Emanuele Filiberto assisterà al grande Corteo Storico, che vedrà sfilare oltre 1.200 figuranti, prima della Corsa in piazza Alfieri.

«Abbiamo desiderato che la presenza di Emanuele Filiberto fosse soprattutto un’occasione per fargli conoscere il Palio nella sua interezza – sottolinea il Rettore del Rione Santa Caterina, Nicoletta Sozio –. Il Palio non è soltanto ciò che accade in piazza nei pochi, intensi, minuti della Corsa: è storia, cultura, tradizione, lavoro, appartenenza e soprattutto persone».