Paese in festa con peperoni Slow Food, fritto di pesce e il gelato "espresso" con latte di capra

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Capriglio
03 Settembre 2026 10:50:30
Quattro giorni di festa nel piccolo paese del Nord Astigiano che ha dato i natali a Margherita Occhiena, la madre di Don Bosco.
Non solo. Ha anche dato il nome ad uno dei suoi prodotti della terra più conosciuti e di pregio: il peperone, da anni ricompreso nella lista dei Presidi Slow Food.
E la festa patronale è fissata nel week end che si sta per aprire, da venerdì 4 a domenica 6 settembre, in stagione di raccolta del “cuor di peperone” che sarà la base per i piatti serviti dalla Pro loco a cena nelle sere di venerdì e sabato e a pranzo la domenica insieme ad una novità, il fritto misto di pesce. Anzi, due novità: quest'anno sarà presente in menù anche il gelato al peperone di Capriglio, con base fior di latte di capra che viene realizzato sul momento dall'azienda Capre e Cavoli con sede e allevamento in paese.
Venerdì sera l’apertura dello stand gastronomico si terrà alle 20 e, a seguire, serata musicale con gli Explosion.
Sabato stessa ora per l’inizio del servizio della Pro loco e poi serata musicale con JDrummer.
Ricco il programma di domenica 6 settembre.
Alle 9 camminata di circa 10 chilometri sui sentieri intorno a Capriglio. E’ obbligatoria la prenotazione al numero 339/3201062.
Poi il pranzo sempre con piatti cucinati con il peperone di Capriglio dei produttori locali e il fritto misto di pesce. Nel pomeriggio si terrà il laboratorio di Artenatura a cura di Mondobosco.
Durante tutti i giorni della festa patronale saranno presenti il Mini Lunapark dei Fratelli Bianchi, il servizio bar sempre curato dalla Pro Loco e il servizio di navetta dai parcheggi in valle fino alla piazza in cui si tengono gli eventi.
Sabato e domenica sarà aperto anche il Museo Mamma Margherita, che si affaccia sulla piazza centrale del paese e che raccoglie, su tre piani, il mondo contadino ai tempi di Margherita Occhiena e una preziosa collezione di abiti d’epoca.
La domenica successiva, 13 settembre, alle 9,45, si terrà la messa in occasione della Natività di Maria Vergine.
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