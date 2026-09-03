Paese in festa con peperoni Slow Food, fritto di pesce e il gelato "espresso" con latte di capra

Quattro giorni di festa nel piccolo paese del Nord Astigiano che ha dato i natali a Margherita Occhiena, la madre di Don Bosco.

Non solo. Ha anche dato il nome ad uno dei suoi prodotti della terra più conosciuti e di pregio: il peperone, da anni ricompreso nella lista dei Presidi Slow Food.

E la festa patronale è fissata nel week end che si sta per aprire, da venerdì 4 a domenica 6 settembre, in stagione di raccolta del “cuor di peperone” che sarà la base per i piatti serviti dalla Pro loco a cena nelle sere di venerdì e sabato e a pranzo la domenica insieme ad una novità, il fritto misto di pesce. Anzi, due novità: quest'anno sarà presente in menù anche il gelato al peperone di Capriglio, con base fior di latte di capra che viene realizzato sul momento dall'azienda Capre e Cavoli con sede e allevamento in paese.

Venerdì sera l’apertura dello stand gastronomico si terrà alle 20 e, a seguire, serata musicale con gli Explosion.

Sabato stessa ora per l’inizio del servizio della Pro loco e poi serata musicale con JDrummer.

Ricco il programma di domenica 6 settembre.

Alle 9 camminata di circa 10 chilometri sui sentieri intorno a Capriglio. E’ obbligatoria la prenotazione al numero 339/3201062.

Poi il pranzo sempre con piatti cucinati con il peperone di Capriglio dei produttori locali e il fritto misto di pesce. Nel pomeriggio si terrà il laboratorio di Artenatura a cura di Mondobosco.

Durante tutti i giorni della festa patronale saranno presenti il Mini Lunapark dei Fratelli Bianchi, il servizio bar sempre curato dalla Pro Loco e il servizio di navetta dai parcheggi in valle fino alla piazza in cui si tengono gli eventi.

Sabato e domenica sarà aperto anche il Museo Mamma Margherita, che si affaccia sulla piazza centrale del paese e che raccoglie, su tre piani, il mondo contadino ai tempi di Margherita Occhiena e una preziosa collezione di abiti d’epoca.

La domenica successiva, 13 settembre, alle 9,45, si terrà la messa in occasione della Natività di Maria Vergine.