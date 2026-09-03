Ad Asti un nuovo annullo filatelico in occasione del Palio di Asti 2026

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03 Settembre 2026 09:57:14
In occasione del Palio di Asti, che quest'anno verrà corso nella giornata di domenica 6 settembre 2026, Poste Italiane si unisce ai festeggiamenti con uno speciale annullo. L'annullo filatelico è uno speciale timbro postale realizzato appositamente per ricordare un evento, una ricorrenza o un anniversario.
Proprio nella giornata di domenica 6 settembre, dalle ore 9 alle 15, sarà allestito in piazza San Secondo una postazione filatelica temporanea.
Sull'annullo viene rappresentato un figurante a cavallo, completano poi l'immagine, la scritta 6.9.2026 – 14100 Asti (AT). Per questo speciale timbro verrà utilizzato il francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “Rievocazioni storiche” Palio di Asti emesso nel corso del 750° anniversario del “Palio di Asti”.
Dopo l'utilizzo nella giornata di domenica, l'annullo verrà depositato allo sportello filatelico dell’ufficio postale di Asti per i sessanta giorni successivi, al fine di soddisfare le richieste dei collezionisti prima di essere custodito nel Museo storico della Comunicazione di Roma.
Nell’occasione saranno inoltre disponibili i prodotti filatelici correlati al francobollo, folder, cartoline e tessere filateliche.
Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito.
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