Il gioco dell'oca del Palio colora l'area verde Scirè Risichella

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03 Settembre 2026 09:38:32
Uno spazio comune per giocare e divertirsi con la storia della nostra città, attraverso il gioco dell'oca del Palio.
Il Rione San Martino San Rocco ha inaugurato i nuovi pannelli del Gioco del Palio installati proprio nell'area verde Scirè Risichella. Dopo che lo scorso anno i "gagni alegher" biancoverdi hanno sistemato e ripulito tutta l'intera area, il Rione ha voluto attribuire, a quello spazio comune, qualcosa che lo legasse alla storia della nostra città.
I pannelli sono stati installati anche in linguaggio CAA (Comunicazione Alternativa Aumentativa) per promuovere l'inclusione e consentire a tutti i bambini e ragazzi di divertirsi insieme. Inoltre il progetto è stato supportato e reso possibile grazie alla collaborazione con l'associazione AMA (Associazione Missione Autismo).
L'inaugurazione, ieri nel pomeriggio, ha visto la partecipazione del Sindaco Maurizio Rasero, degli assessori Bologna e Candelaresi, della presidente dell'AMA Bombaci e del Parroco del Rione Padre Testa.
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