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Commissione veterinaria

Palio di Asti, tutti idonei i cavalli della prima giornata di visite veterinarie

A Castell’Alfero esaminati i soggetti di undici Comitati. Il presidente Fulvio Brusa: «Un protocollo complesso per garantire la massima sicurezza»

Cristiana Luongo

Cristiana Luongo

02 Settembre 2026 19:27:49

visite veterinarie Palio Asti

Il cavallo del Rione San Secondo durante le visite veterinarie di oggi. Foto C.L.

Entra nel vivo l'attesa per il Palio di Asti, in vista della corsa di domenica 6 settembre in piazza Alfieri. Oggi, mercoledì 2 settembre, si è tenuta la prima, intensa giornata di visite veterinarie al Centro Equestre Capricorno di Castell’Alfero. Sotto l'attenta e rigorosa supervisione della Commissione veterinaria, guidata dallo storico presidente Fulvio Brusa, i cavalli presentati dai diversi Comitati Palio sono stati sottoposti a controlli dettagliati per verificarne l'idoneità.

Un debutto senza intoppi: promossi tutti i cavalli della prima giornata

La giornata è iniziata puntualmente alle 8 con le prime visite, che hanno interessato i cavalli dei Comitati di Baldichieri (Zia Zelinda e Dyllu), San Silvestro (Fizza a sa luna e Chentu a sora), San Paolo (Arraju e Dubbio), Viatosto (Zaffiro Azzurro e Zodiaca) e San Marzanotto (Boh da Clodia e Fegone). Dopo la pausa pranzo, le attività sono riprese alle 14 con il pomeriggio dedicato alle visite per San Secondo (Baciami e Enalotto Super), Santa Maria Nuova (Cicala e Dolcecomelanutella), Canelli (Bosea), Cattedrale (Wuacanda e Premiere da Clodia), San Pietro (Boato Romano e Lupen da Clodia) e Moncalvo (El Rey e Freeboo di Pouey).
L'esito di questa prima tornata di controlli è stato positivo: tutti i cavalli presentati hanno superato le visite senza problemi, confermando l'ottimo stato di preparazione delle scuderie. Ogni Comitato Palio ha la facoltà di presentare alla Commissione veterinaria fino a un massimo di due cavalli, sui quali l'organo esprime poi il proprio giudizio definitivo di idoneità.

visite veterinarie Palio. San Marzanotto

 Il cavallo di San Marzanotto. Foto C.L.

Fulvio Brusa: «Vediamo cavalli in condizioni sempre migliori»

A margine dei controlli, abbiamo parlato con il dottor Fulvio Brusa, presidente della Commissione da oltre trent'anni, composta da un team affiatato di otto professionisti. «La qualità è migliorata – ha commentato Brusa –. Finora abbiamo visto cavalli decisamente a posto, direi sempre meglio».
Un controllo articolato e approfondito, che prende in esame diversi aspetti delle condizioni fisiche dell’animale. «Si inizia con la misurazione del cavallo, in particolare dell’altezza e della dimensione delle ossa, per valutare che i rapporti fisici siano in grado di sopportare le importanti dinamiche di movimento e di galoppo richieste dal Palio – ha spiegato Brusa –. Abbiamo stabilito parametri specifici per questo».
Si passa quindi alla valutazione delle andature e a una visita completa dell’apparato respiratorio, cardiocircolatorio e muscolo-scheletrico. I controlli vengono effettuati in diverse condizioni di movimento: «Al passo, al trotto, in dirittura, in cerchio, a mano destra e a mano sinistra».
Infine, per i cavalli che hanno superato tutte le fasi precedenti, viene effettuato anche il controllo antidoping, per verificare l’eventuale presenza di sostanze vietate. «Fortunatamente, negli ultimi anni non è mai successo nulla, è sempre stato tutto perfettamente a posto», ha sottolineato il presidente della Commissione.

Il dottor Fulvio Brusa

 Il dottor Fulvio Brusa, presidente storico della Commissione Veterinaria. Foto C.L.

Il programma di domani, giovedì 3 settembre

La macchina dei controlli non si ferma. Le visite veterinarie riprenderanno domani mattina, giovedì 3 settembre, secondo il calendario ufficiale.
Sessione mattutina, dalle 8: Castell’Alfero, Tanaro Trincere Torrazzo, Montechiaro, Nizza, San Lazzaro. Sessione pomeridiana, dalle 14: San Martino San Rocco, Torretta, Santa Caterina, San Damiano, Don Bosco.
L'attesa cresce e la meticolosità della Commissione rappresenta un passaggio fondamentale per garantire che sulla pista di piazza Alfieri, domenica, scendano in gara soltanto cavalli giudicati idonei.

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