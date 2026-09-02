Palio di Asti, tutti idonei i cavalli della prima giornata di visite veterinarie

Entra nel vivo l'attesa per il Palio di Asti, in vista della corsa di domenica 6 settembre in piazza Alfieri. Oggi, mercoledì 2 settembre, si è tenuta la prima, intensa giornata di visite veterinarie al Centro Equestre Capricorno di Castell’Alfero. Sotto l'attenta e rigorosa supervisione della Commissione veterinaria, guidata dallo storico presidente Fulvio Brusa, i cavalli presentati dai diversi Comitati Palio sono stati sottoposti a controlli dettagliati per verificarne l'idoneità.

Un debutto senza intoppi: promossi tutti i cavalli della prima giornata

La giornata è iniziata puntualmente alle 8 con le prime visite, che hanno interessato i cavalli dei Comitati di Baldichieri (Zia Zelinda e Dyllu), San Silvestro (Fizza a sa luna e Chentu a sora), San Paolo (Arraju e Dubbio), Viatosto (Zaffiro Azzurro e Zodiaca) e San Marzanotto (Boh da Clodia e Fegone). Dopo la pausa pranzo, le attività sono riprese alle 14 con il pomeriggio dedicato alle visite per San Secondo (Baciami e Enalotto Super), Santa Maria Nuova (Cicala e Dolcecomelanutella), Canelli (Bosea), Cattedrale (Wuacanda e Premiere da Clodia), San Pietro (Boato Romano e Lupen da Clodia) e Moncalvo (El Rey e Freeboo di Pouey).

L'esito di questa prima tornata di controlli è stato positivo: tutti i cavalli presentati hanno superato le visite senza problemi, confermando l'ottimo stato di preparazione delle scuderie. Ogni Comitato Palio ha la facoltà di presentare alla Commissione veterinaria fino a un massimo di due cavalli, sui quali l'organo esprime poi il proprio giudizio definitivo di idoneità.

Il cavallo di San Marzanotto. Foto C.L.

Fulvio Brusa: «Vediamo cavalli in condizioni sempre migliori»

A margine dei controlli, abbiamo parlato con il dottor Fulvio Brusa, presidente della Commissione da oltre trent'anni, composta da un team affiatato di otto professionisti. «La qualità è migliorata – ha commentato Brusa –. Finora abbiamo visto cavalli decisamente a posto, direi sempre meglio».

Un controllo articolato e approfondito, che prende in esame diversi aspetti delle condizioni fisiche dell’animale. «Si inizia con la misurazione del cavallo, in particolare dell’altezza e della dimensione delle ossa, per valutare che i rapporti fisici siano in grado di sopportare le importanti dinamiche di movimento e di galoppo richieste dal Palio – ha spiegato Brusa –. Abbiamo stabilito parametri specifici per questo».

Si passa quindi alla valutazione delle andature e a una visita completa dell’apparato respiratorio, cardiocircolatorio e muscolo-scheletrico. I controlli vengono effettuati in diverse condizioni di movimento: «Al passo, al trotto, in dirittura, in cerchio, a mano destra e a mano sinistra».

Infine, per i cavalli che hanno superato tutte le fasi precedenti, viene effettuato anche il controllo antidoping, per verificare l’eventuale presenza di sostanze vietate. «Fortunatamente, negli ultimi anni non è mai successo nulla, è sempre stato tutto perfettamente a posto», ha sottolineato il presidente della Commissione.

Il dottor Fulvio Brusa, presidente storico della Commissione Veterinaria. Foto C.L.

Il programma di domani, giovedì 3 settembre

La macchina dei controlli non si ferma. Le visite veterinarie riprenderanno domani mattina, giovedì 3 settembre, secondo il calendario ufficiale.

Sessione mattutina, dalle 8: Castell’Alfero, Tanaro Trincere Torrazzo, Montechiaro, Nizza, San Lazzaro. Sessione pomeridiana, dalle 14: San Martino San Rocco, Torretta, Santa Caterina, San Damiano, Don Bosco.

L'attesa cresce e la meticolosità della Commissione rappresenta un passaggio fondamentale per garantire che sulla pista di piazza Alfieri, domenica, scendano in gara soltanto cavalli giudicati idonei.