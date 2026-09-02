A Torino la fine della raccolta si festeggia con Vendemmia Reale

A Torino la fine della raccolta delle uve si festeggia tra degustazioni e performance con Vendemmia Reale. Giunta alla sua quinta edizione, l'evento sarà accolto nella bellissima cornice dei Giardini dei Musei Reali di Torino sabato 5 settembre.

Dalle 18 fino a mezzanotte, saranno oltre 30 le realtà vitivinicole presenti, provenienti da diverse zone d’Italia, per un totale di più di 150 vini in degustazione. L’evento “Una Notte ai Musei Reali tra Giardini e Palazzo Reale - Open Air Party con Rachid (Ex-Otago)”, è promosso e organizzato da Club Silencio, partner ufficiale dell’iniziativa.

Ad accompagnare le degustazioni ci saranno poi numerose attività. Sono previste masterclass gratuite dedicate al vino, curate da ITS Agroalimentare Piemonte, FISAR Torino, Banca del Vino di Pollenzo, Consorzio Tutela Vini Colli Euganei, Consorzio Tutela Vino Bardolino DOC e Consorzio Tutela Valcalepio. Gli appuntamenti permetteranno di approfondire tecniche di produzione, affinamento e caratteristiche dei diversi vini. La partecipazione sarà gratuita, con registrazione in loco presso l’Info Point del Giardino Ducale.

Sarà possibile anche ad attività speciali e coinvolgenti come il live painting, nel quale il vino diventa anche materia artistica, e lo yogawine, che combina una sessione di yoga al piacere della degustazione. Attività aperta anche a chi non ha esperienza, dalle 18.15 alle 19.45, su turni e con posti limitati.

Per chi vuole invece lasciarsi guidare alla scoperta delle cantine ci sarà il tour condotto da Simona Smeriglio, sommelier, professionista del vino e creator digitale. Dalle 18.15 alle 19.15 accompagnerà i partecipanti in un percorso tra diverse cantine e denominazioni, raccontandone caratteristiche e curiosità. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione online oltre all'acquisto del biglietto d'ingresso.

Ci sarà inoltre la possibilità di scendere negli ambienti sotterranei di Palazzo Reale per visitare le Cucine Reali, normalmente non comprese nel percorso ordinario. Qui sarà possibile conoscere gli spazi destinati alla preparazione dei banchetti di corte e scoprire curiosità legate alla cucina dei sovrani, tra ricette, preparazioni e cerimoniali. La visita sarà disponibile con un supplemento di 5 euro, fino a esaurimento dei posti, con acquisto direttamente in loco.

E quando il sole ltramonterà, i Giardini si trasformeranno in un vero e proprio spazio open air dedicato alla musica. Dopo l’opening set di Intenso, dalle 21.30 sarà protagonista Rachid, batterista degli Ex-Otago, con una selezione musicale pensata per accompagnare la seconda parte della serata. A completare l'offerta ci saranno lounge bar, wine bar, cocktail, craft beer e proposte di street food, per una serata che vuole mettere il vino al centro senza rinunciare all'intrattenimento.

L'iniziativa è organizzata da Klug APS, con il sostegno della Camera di commercio di Torino e del Consiglio regionale del Piemonte, in collaborazione con Club Silencio e i Musei Reali di Torino. Vendemmia Reale rientra nel calendario di Torino Wine Week e nelle iniziative diffuse del Salone del Vino Torino 2026, con la partnership del Consorzio Tutela Vini Colli Euganei, del Consorzio Tutela Vino Bardolino DOC e del Consorzio Tutela Valcalepio.

Tariffe e condizioni

Il biglietto regular costa 25 euro e comprende l'accesso all'evento, tre degustazioni di vino, calice con portabicchiere a restituzione e visita al Museo di Antichità. È disponibile anche un ingresso da 15 euro, comprensivo di accesso e visita al museo, mentre per chi arriva dopo le 22.30 è prevista la Late Entrance da 10 euro. È inoltre possibile acquistare tre degustazioni aggiuntive al costo di 10 euro.

Per i minori di 12 anni l'ingresso e la visita al Museo di Antichità sono gratuiti; per i bambini sotto i 2 anni sono completamente gratuiti. L'evento si concluderà a mezzanotte, con ultimo ingresso alle 23 e ultimo accesso alle visite alle 22.45.