Coldiretti Asti e Campagna Amica tornano alla Douja d'Or di Asti con tre appuntamenti

Una tre giorni per raccontare il territorio attraverso il vino, dalla tradizione alla mixology. Coldiretti Asti e Campagna Amica tornano protagoniste della Douja d’Or, con una serie di appuntamenti in piazza Roma in programma da venerdì 11 a domenica 13 settembre.

Si comincia venerdì 11 settembre con “L’Arneis incontra il mare”, una masterclass che porterà nel calice quattro etichette di Arneis astigiani, abbinate alle ostriche del Mar Ligure dell’Organizzazione di Produttori Mitilicoltori Spezzini. Un incontro tra le colline piemontesi e il mare ligure, pensato per mettere a confronto profumi, sapidità e caratteristiche differenti. A guidare i partecipanti negli assaggi saranno gli esperti Onav, l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino, di Asti.

Sono previste due sessioni, dalle 19 alle 20 e dalle 21 alle 22. Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 337 1120058.

Sabato 12 settembre sarà invece la serata dedicata alla contaminazione tra vino, cocktail e musica. Dalle 18 fino alla mezzanotte, “Agri-cocktail & Dj Set” proporrà un viaggio ideale "dal vigneto al dancefloor", con cocktail contadini realizzati a partire da vini selezionati da EnotecAmica e curati da Fine & Dining Project. Il tutto sarà accompagnato da cicchetti astigiani e dalla musica di iMPA. L’ingresso è libero.

A chiudere il fine settimana, domenica 13 settembre, sarà invece l’abbinamento tra uno dei vini simbolo dell’Astigiano e uno dei formaggi più conosciuti della tradizione italiana. “Stagioniamo insieme: Barbera & Parmigiano” metterà a confronto quattro etichette di Barbera d’Asti Docg con quattro diverse stagionature di Parmigiano Reggiano dell’Azienda Agricola Sangonelli Antonio Delbono Gabriella, prodotto con latte “SolodiBruna”.

Anche in questo caso la degustazione sarà guidata da professionisti, gli assaggiatori Onaf, l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio, che accompagneranno il pubblico alla scoperta delle caratteristiche del formaggio e delle diverse sfumature che emergono negli abbinamenti con la Barbera.

Le sessioni saranno due, dalle 19 alle 20 e dalle 21 alle 22, con prenotazione al 337 1120058.

«In una vetrina del gusto squisitamente astigiana, Coldiretti e Campagna Amica torneranno ad essere presenti con proposte che coniugano la cultura enologica locale al cibo semplice e raffinato, in percorsi guidati da professionisti, che affinano i sensi e la conoscenza dei prodotti sani e genuini di bandiera», commentano la presidente di Coldiretti Asti Monica Monticone e il direttore Giovanni Rosso.

«Il sabato, invece, in una cornice di maggiore leggerezza, riserveremo uno spazio dedicato al sound abbinato ai mixology rigorosamente a base di vini astigiani, per dare voce ed espressione alla versatilità del volto enoico delle nostre colline», aggiungono Monticone e Rosso.