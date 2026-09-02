Dopo il restyling dell'ufficio postale, arriva anche il Postamat.

Nei giorni scorsi San Marzano Oliveto ha aggiunto un nuovo servizio per la popolazione. «L’installazione del nuovo Postamat rappresenta un risultato concreto e un servizio importante per la nostra comunità - ha commentato il sindaco Pierangelo Bordino - Il percorso nasce nell’ambito del Progetto Polis, collegato al Piano complementare al PNRR, che aveva già consentito il completo restyling dell’ufficio postale comunale. In occasione di quell’intervento, come Amministrazione ci siamo attivati per verificare la possibilità di installare lo sportello automatico sulla parete del Palazzo comunale. Trattandosi, tuttavia, di un edificio vincolato, tale soluzione non risultava compatibile con le esigenze di tutela architettonica della facciata. Abbiamo quindi individuato un’area idonea nella piazza antistante il Municipio, riuscendo così a rendere possibile la collocazione del Postamat in una posizione centrale e facilmente accessibile. Ultimate le necessarie attività tecniche, lo sportello dovrebbe entrare in funzione entro la fine del mese di settembre».

Una installazione moderna dalla multipla utilità: «Non si tratta soltanto di uno sportello per il prelievo di denaro contante, ma di uno strumento multiservizio attraverso il quale è possibile consultare saldo e movimenti, effettuare ricariche telefoniche e Postepay e pagare bollettini e principali utenze - ha continuato il primo cittadino - Sebbene oggi molte operazioni possano essere svolte online, non tutti hanno la stessa dimestichezza con gli strumenti digitali e, soprattutto nei piccoli Comuni, è fondamentale mantenere punti di accesso fisici, semplici e vicini ai cittadini. Il Progetto Polis guarda inoltre alla rete postale come a una vera porta di accesso, fisica e digitale, ai servizi finanziari e della Pubblica Amministrazione, fruibili in maniera sempre più ampia e continuativa».

L'idea di Bordino è chiara: non limitarsi a difendere i servizi già presenti sul territorio, ma cercare, quando possibile, di potenziarli e di aggiungerne di nuovi.

Prossimo obiettivo? «Stiamo lavorando sull'installazione di un distributore automatico di quotidiani e riviste - risponde - San Marzano Oliveto è ormai da anni priva di un’edicola e abbiamo avuto notizia di iniziative analoghe avviate in altri piccoli Comuni. Ci siamo pertanto attivati per verificarne concretamente la fattibilità. Non sappiamo ancora se riusciremo a raggiungere anche questo risultato, ma riteniamo doveroso esplorare ogni soluzione utile a riportare sul territorio un servizio che oggi manca alla nostra comunità».