Il Mercato Coperto sarà affidato a privati: ristrutturazione, apertura della terrazza, un market di eccellenze locali e la possibilità di mangiare sul posto

Lo storico Mercato Coperto di Asti, situato in piazza Libertà e che nel 2025 ha celebrato i suoi 100 anni di vita, si appresta ad affrontare una radicale trasformazione. L'amministrazione Rasero ha infatti avviato un ambizioso progetto di riqualificazione per restituire centralità a una struttura che negli ultimi anni ha sofferto una profonda crisi, complice il progressivo abbandono degli spazi da parte degli operatori.

Una struttura moderna aperta al "Food" e all'aggregazione

Il piano di rilancio prevede una profonda metamorfosi architettonica e funzionale del mercato. L'idea cardine si ispira direttamente al modello del Mercato Coperto di Ravenna, una realtà molto simile ad Asti per dimensioni e popolazione. Tra le novità strutturali più rilevanti figurano il recupero e la riapertura delle terrazze superiori e l'integrazione dell'area dell'ex Croce Verde, riunificando così l'intero isolato urbano.

Il Mercato Coperto di Asti in una foto di repertorio

La struttura non sarà più unicamente un luogo di vendita al dettaglio: la nuova visione punta con decisione sulla somministrazione e sul food. Accanto ai banchi storici – che verranno riordinati e resi omogenei – apriranno nuovi punti vendita, bar e ristoranti dove sarà possibile consumare i prodotti acquistati direttamente sul posto. Lo spazio è destinato a diventare un vero e proprio polo di aggregazione sociale, ideale per ospitare eventi culturali, presentazioni di libri, mostre e musica dal vivo, rivolgendosi in particolar modo ai giovani. Gli operatori che decideranno di non far parte del progetto, magari perché prossimi alla pensione, avranno, a quanto sembra, una buonauscita mentre non è escluso che gli altri saranno trasferiti in una location temporanea durante i mesi di cantiere. Ma si tratta di dettagli non ancora resi noti.

La svolta con un bando per una concessione a lungo termine

Per realizzare questo piano senza gravare sulle casse pubbliche, l'amministrazione ha deciso di affidarsi a capitali privati. Come chiarito dall'assessora al Commercio Loretta Bologna, l'immobile non sarà ceduto definitivamente: «Non si tratta di vendita dell'immobile, ma è una concessione a lungo termine». L'accordo prevede che il concessionario esegua i lavori di ristrutturazione a proprie spese, occupandosi poi della gestione e riscuotendo i canoni dai commercianti. La concessione potrà estendersi per la durata massima consentita dalla legge, potenzialmente fino a 99 anni. Ma, sulla durata, si stanno ancora facendo dei ragionamenti.

L'assessora al Commercio Loretta Bologna

La macchina burocratica si è già messa in moto con l'approvazione di una delibera propedeutica. Il passaggio fondamentale sarà la pubblicazione di una manifestazione di interesse sul sito del Comune per garantire la massima evidenza pubblica. Non esiste, infatti, un diritto automatico di prelazione per il promotore iniziale dell'opera che risulta essere una società con sede a Tortona.

I tempi e i protagonisti del progetto

L'iter prevede che, una volta raccolta la documentazione della manifestazione di interesse, la pratica venga discussa e approvata dal Consiglio comunale, un passaggio che l'amministrazione auspica di completare tra la fine dell'anno corrente e l'inizio del nuovo.

I tempi amministrativi saranno complessi e l'assessora Bologna ammette che difficilmente la giunta attuale potrà tagliare il nastro dei nuovi locali. Tuttavia, la priorità era dare una svolta decisiva a una situazione che altrimenti rischiava il declino permanente: «Questa era una cosa che secondo me doveva essere fatta il prima possibile - aggiunge la responsabile del Commercio, evidenziando il valore del dialogo preventivo avuto con gli operatori attualmente attivi nella struttura - Secondo me è stato utile confrontarsi prima con loro, con chi attualmente lì ci lavora, perché non bisogna mai imporre le cose dall'alto».

Una volta ristrutturato e riconvertito al nuovo format, il Mercato Coperto sarà anche un "ponte commerciale" tra gli operatori ambulanti del mercato di piazza Libertà, largo Saracco e piazza del Palio.