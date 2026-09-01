Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 1 settembre 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 1 settembre 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 7 punti “5”, ciascuno dei quali vince 28.673,74 euro. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 218.700.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di martedì 1 settembre 2026

Bari: 56 – 3 – 8 – 36 – 64

Cagliari: 67 – 15 – 5 – 24 – 62

Firenze: 47 – 55 – 75 – 69 – 70

Genova: 63 – 68 – 60 – 34 – 84

Milano: 29 – 60 – 53 – 31 – 11

Napoli: 26 – 60 – 63 – 89 – 45

Palermo: 42 – 17 – 36 – 75 – 8

Roma: 81 – 80 – 70 – 23 – 35

Torino: 12 – 52 – 84 – 11 – 31

Venezia: 2 – 26 – 33 – 40 – 47

Nazionale: 44 – 79 – 84 – 74 – 38

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.

SuperEnalotto – Estrazione di martedì 1 settembre 2026

Combinazione vincente: 47 – 59 – 42 – 67 – 71 – 64

Numero Jolly: 88

Numero SuperStar: 75

Jackpot per la prossima estrazione: 218.700.000 €

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 7 da € 28.673,74

Punti 4: 471 da € 432,80

Punti 3: 18.308 da € 33,58

Punti 2: 296.125 da € 6,45

Quote SuperStar

6 Stella: nessuno

5+1 Stella: nessuno

5 Stella: nessuno

4 Stella: nessuno

3 Stella: 60 da € 3.358,00

2 Stella: 1.198 da € 100,00

1 Stella: 8.703 da € 10,00

0 Stella: 23.134 da € 5,00

10eLotto serale – martedì 1 settembre 2026

Numeri vincenti:

2 – 3 – 5 – 8 – 12 – 15 – 17 – 26 – 29 – 42 – 47 – 52 – 55 – 56 – 60 – 63 – 67 – 68 – 80 – 81

Numero Oro: 56

Doppio Oro: 56 – 3

Numeri Extra

11 – 23 – 24 – 31 – 33 – 34 – 36 – 40 – 53 – 64 – 69 – 70 – 75 – 84 – 89

Simbolotto – Estrazione di martedì 1 settembre 2026

33 – Elica

6 – Luna

30 – Cacio

45 – Rondine

35 – Uccello

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.