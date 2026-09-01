Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 1 settembre 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

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Vincite
01 Settembre 2026 21:24:10
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 1 settembre 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 7 punti “5”, ciascuno dei quali vince 28.673,74 euro. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 218.700.000 €.
Bari: 56 – 3 – 8 – 36 – 64
Cagliari: 67 – 15 – 5 – 24 – 62
Firenze: 47 – 55 – 75 – 69 – 70
Genova: 63 – 68 – 60 – 34 – 84
Milano: 29 – 60 – 53 – 31 – 11
Napoli: 26 – 60 – 63 – 89 – 45
Palermo: 42 – 17 – 36 – 75 – 8
Roma: 81 – 80 – 70 – 23 – 35
Torino: 12 – 52 – 84 – 11 – 31
Venezia: 2 – 26 – 33 – 40 – 47
Nazionale: 44 – 79 – 84 – 74 – 38
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.
Combinazione vincente: 47 – 59 – 42 – 67 – 71 – 64
Numero Jolly: 88
Numero SuperStar: 75
Jackpot per la prossima estrazione: 218.700.000 €
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 7 da € 28.673,74
Punti 4: 471 da € 432,80
Punti 3: 18.308 da € 33,58
Punti 2: 296.125 da € 6,45
6 Stella: nessuno
5+1 Stella: nessuno
5 Stella: nessuno
4 Stella: nessuno
3 Stella: 60 da € 3.358,00
2 Stella: 1.198 da € 100,00
1 Stella: 8.703 da € 10,00
0 Stella: 23.134 da € 5,00
Numeri vincenti:
2 – 3 – 5 – 8 – 12 – 15 – 17 – 26 – 29 – 42 – 47 – 52 – 55 – 56 – 60 – 63 – 67 – 68 – 80 – 81
Numero Oro: 56
Doppio Oro: 56 – 3
11 – 23 – 24 – 31 – 33 – 34 – 36 – 40 – 53 – 64 – 69 – 70 – 75 – 84 – 89
33 – Elica
6 – Luna
30 – Cacio
45 – Rondine
35 – Uccello
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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