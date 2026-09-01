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Ultimi giorni per le iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica 2026/2027

Iscrizioni e rinnovi entro il 14 settembre, necessario ISEE 2026 per tariffe agevolate, regolarità dei pagamenti e iscrizione online

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

01 Settembre 2026 12:15:21

Ultimi giorni per le iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica 2026/2027

Ultimi giorni per effettuare le domande di iscrizione o di rinnovo al servizio di mensa scolastica per l'anno 2026/2027, ci sarà tempo fino al 14 settembre 2026.

L'iscrizione a tale servizio è necessaria per tutti coloro che desiderano accedere al servizio, compresi anche chi risultava già iscritto nel precedente anno scolastico. Nel caso in cui non fosse inviata la domanda per l'iscrizione o per il rinnovo entro la data indicata qui sopra, equivarrà alla rinuncia del servizio di ristorazione per l'anno scolastico 2026/2027.

Per avere accesso alle tariffe agevolate è necessario presentare al momento dell'iscrizione, l'importo ISEE 2026. Inoltre per poter procedere con la richiesta è obbligatorio essere in regola con i pagamenti relativi agli anni precedenti.

Per accedere al link per iscrizioni e rinnovi: qui oppure attraverso l’applicazione ComunicApp.

In caso di necessità sul sito web del Comune di Asti sono presenti le istruzioni per la compilazione: qui.

Per informazioni Punto Informativo di Vivenda spa, Via del Lavoro n. 144 - Asti, telefonando al 340 3625646 oppure tramite mail: iscrizionicomuneasti@vivendaspa.it 

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