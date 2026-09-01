Il primo prezzo della nocciola alla Fiera di Castagnole Lanze: 10 euro a punto resa

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Agricoltura
01 Settembre 2026 11:06:35
Tanti rappresentanti delle istituzioni locali hanno voluto essere presenti alla giornata della Fiera della nocciola di Castagnole Lanze
Si conferma un importante momento per l'annata corilicola la Fiera della nocciola di Castagnole Lanze. Alla rassegna, giunta alla 167esima edizione e tenutasi nella giornata di ieri, lunedì, si è infatti come tradizione stabilito il primo prezzo dell'annata per la nocciola piemontese Tonda gentile, primo riferimento della campagna di commercializzazione delle nocciole: la commissione formata da portatori di interesse delle varie parti ha stabilito il valore in 10 euro a punto resa, che, in base alle rese, potrebbe tradursi al momento in una forbice tra i 420 e i 460 euro al quintale (ad esempio, se la qualità netta ha 44 di punto resa, per una nocciola di media-alta qualità, il prezzo riconosciuto sarà 44 moltiplicato 10 e quindi 440 euro al quintale).
«La Fiera della nocciola di Castagnole Lanze rappresenta sempre un importante momento di confronto e anche quest'anno abbiamo ricevuto grande attenzione dai sindaci del territorio, dai paesi di Monferrato e Langhe alla città di Alba, con la presenza anche del presidente della Provincia di Asti e del vicepresidente della Provincia di Cuneo - commenta il sindaco castagnolese Carlo Mancuso - Grazie alla collaborazione di Nocciole Marchisio e Gruppo Fontana abbiamo assegnato il Premio Qualità e quest'anno è tornato anche il Premio Quantità».
Sono stati 30 i produttori che hanno portato i campioni delle loro nocciole in concorso e altrettanti sono stati gli espositori.
Tra piazza San Bartolomeo e il cortile della vicina scuola primaria, l'esposizione delle macchine agricole e dei prodotti enogastronomici, lo spettacolo di Gianluca Impastato, volto noto della televisione e di programmi comici e varietà, da Colorado Cafè a Paperissima Sprint; quindi la premiazione dei concorsi Qualità e Quantità e, a chiudere, il pranzo della fiera.
«Nonostante il caldo abbiamo registrato una buona partecipazione di pubblico e di addetti del settore - commenta l'assessore Mario Coppa - L'annata fa registrare una buona qualità e Castagnole si è confermato un appuntamento importante per la nostra nocciola».
Soddisfazione per la battitura del prezzo da parte dei produttori, come spiega la presidente Cia Alessandria-Asti Daniela Ferrando, produttrice di nocciole a Trisobbio, presente alla fiera castagnolese: «È un buon punto di partenza, si tratta di una quotazione che andrà a superare i 400 euro/quintale per partite di buona qualità. La campagna di raccolta è circa a metà svolgimento e si presenta buona. Speriamo che nelle prossime settimane il mercato recepisca questo prezzo e dia risultati ancora migliori, valutata la qualità del prodotto. Porta un po' di ottimismo dopo annate gravi».
Al primo posto alla 12esima edizione del Premio Qualità Nocciola Lanze si è classificata Giuliana Massaro (Castagnole Lanze) con un punteggio di 99,06; secondo posto per Paola Fogliati (Neviglie); terzo posto Attilio Bera (Neviglie). A seguire Simone Iaia (Cortiglione), Patrizio Marasso (Neviglie), Davide Giacosa (Mango), Flavia Giachino (Neive), Franco Rivella (Castagnole Lanze), Gabriele Stroppiana (Coazzolo), Flavio Giacosa (Coazzolo).
Per il concorso Quantità al primo posto ex equo per Luigi Borgno Luigi e Anna Cocino; al secondo posto Daniela Fassino, terzo posto per Giuliana Massaro e quarto per Claudio Bertorello.
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