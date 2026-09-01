Il primo prezzo della nocciola alla Fiera di Castagnole Lanze: 10 euro a punto resa

Si conferma un importante momento per l'annata corilicola la Fiera della nocciola di Castagnole Lanze. Alla rassegna, giunta alla 167esima edizione e tenutasi nella giornata di ieri, lunedì, si è infatti come tradizione stabilito il primo prezzo dell'annata per la nocciola piemontese Tonda gentile, primo riferimento della campagna di commercializzazione delle nocciole: la commissione formata da portatori di interesse delle varie parti ha stabilito il valore in 10 euro a punto resa, che, in base alle rese, potrebbe tradursi al momento in una forbice tra i 420 e i 460 euro al quintale (ad esempio, se la qualità netta ha 44 di punto resa, per una nocciola di media-alta qualità, il prezzo riconosciuto sarà 44 moltiplicato 10 e quindi 440 euro al quintale).

«La Fiera della nocciola di Castagnole Lanze rappresenta sempre un importante momento di confronto e anche quest'anno abbiamo ricevuto grande attenzione dai sindaci del territorio, dai paesi di Monferrato e Langhe alla città di Alba, con la presenza anche del presidente della Provincia di Asti e del vicepresidente della Provincia di Cuneo - commenta il sindaco castagnolese Carlo Mancuso - Grazie alla collaborazione di Nocciole Marchisio e Gruppo Fontana abbiamo assegnato il Premio Qualità e quest'anno è tornato anche il Premio Quantità».

Sono stati 30 i produttori che hanno portato i campioni delle loro nocciole in concorso e altrettanti sono stati gli espositori.

Tra piazza San Bartolomeo e il cortile della vicina scuola primaria, l'esposizione delle macchine agricole e dei prodotti enogastronomici, lo spettacolo di Gianluca Impastato, volto noto della televisione e di programmi comici e varietà, da Colorado Cafè a Paperissima Sprint; quindi la premiazione dei concorsi Qualità e Quantità e, a chiudere, il pranzo della fiera.

«Nonostante il caldo abbiamo registrato una buona partecipazione di pubblico e di addetti del settore - commenta l'assessore Mario Coppa - L'annata fa registrare una buona qualità e Castagnole si è confermato un appuntamento importante per la nostra nocciola».

Soddisfazione per la battitura del prezzo da parte dei produttori, come spiega la presidente Cia Alessandria-Asti Daniela Ferrando, produttrice di nocciole a Trisobbio, presente alla fiera castagnolese: «È un buon punto di partenza, si tratta di una quotazione che andrà a superare i 400 euro/quintale per partite di buona qualità. La campagna di raccolta è circa a metà svolgimento e si presenta buona. Speriamo che nelle prossime settimane il mercato recepisca questo prezzo e dia risultati ancora migliori, valutata la qualità del prodotto. Porta un po' di ottimismo dopo annate gravi».

I vincitori del concorso Qualità

Al primo posto alla 12esima edizione del Premio Qualità Nocciola Lanze si è classificata Giuliana Massaro (Castagnole Lanze) con un punteggio di 99,06; secondo posto per Paola Fogliati (Neviglie); terzo posto Attilio Bera (Neviglie). A seguire Simone Iaia (Cortiglione), Patrizio Marasso (Neviglie), Davide Giacosa (Mango), Flavia Giachino (Neive), Franco Rivella (Castagnole Lanze), Gabriele Stroppiana (Coazzolo), Flavio Giacosa (Coazzolo).

I vincitori del concorso Quantità

Per il concorso Quantità al primo posto ex equo per Luigi Borgno Luigi e Anna Cocino; al secondo posto Daniela Fassino, terzo posto per Giuliana Massaro e quarto per Claudio Bertorello.