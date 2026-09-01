Tra yoga, nocciole e ricordi di Carosello: a Villafranca un “Viaggio nel benessere”

Un pomeriggio di benessere, dedicato alla curiosità e alla scoperta, con attività diverse per creare nuovi stimoli. “Viaggio nel benessere” è in programma sabato 5 settembre, dalle 14 alle 17, all'Azienda Agricola Corilicola Bric Bordone in Regione San Grato 68, a Villafranca d’Asti.

La location di Regione San Grato aprirà al pubblico proponendo tre momenti differenti, vicini nell’obiettivo di raccontare il territorio attraverso una prospettiva insolita, che mette insieme benessere psicofisico, produzioni agricole locali e memoria. I partecipanti potranno scegliere liberamente se prendere parte a una sola delle attività oppure all’intero pomeriggio.

Il programma

A partire alle 14 con un’ora di Hatha Yoga guidata da Stefania Zoppi, docente certificata. La lezione si svolgerà tra i filari del noccioleto di Bric Bordone, creando all'interno del paesaggio agricolo, uno spazio dedicato al rilassamento e all’ascolto del corpo. Una disciplina antica, basata sull’incontro tra corpo e mente. Per partecipare è necessario portare con sé un tappetino, abbigliamento comodo e scarpe adatte. Il costo è di 10 euro a persona.

Dalle 15 alle 16 il protagonista sarà invece uno dei prodotti simbolo dell’azienda: la nocciola. A guidare il laboratorio di dolci sarà Gianfranco Massimiliano Villata, titolare dal 2012 della struttura, specializzata nella produzione e vendita di prodotti artigianali tipici alla nocciola, senza glutine. I partecipanti potranno entrare nel laboratorio di trasformazione, attivo dal 2018, e scoprire alcuni dei “trucchi del mestiere”, cimentandosi direttamente nella preparazione del biscotto, o pralina, alla Nocciola Piemonte IGP.

Un prodotto strettamente legato alla vocazione agricola della zona, al confine con Castellero, territorio conosciuto proprio per la coltivazione corilicola. L’attività permetterà di conoscere più da vicino anche le ricette locali tramandate nel tempo e il percorso che porta dalla materia prima al prodotto finito. Camice, berretto, soprascarpe e tutto il necessario per la preparazione saranno forniti ai partecipanti. Al termine sarà possibile degustare e acquistare le produzioni artigianali dell’azienda. Anche in questo caso la quota è di 10 euro a persona.

A chiudere il pomeriggio, dalle 16 alle 17 nell’area del noccioleto, sarà un incontro dedicato alla memoria della televisione e alla storia della pubblicità. Ospite sarà Giovanni Belly, originario di Montiglio Monferrato e oggi manager, che nel 1966, quando aveva appena cinque anni, divenne il primo bambino in Italia a interpretare una pubblicità televisiva.

A dialogare con lui sarà la giornalista Marina Rissone. Al centro dell’incontro ci sarà il ricordo del celebre personaggio del “Signor Rossi della Olio Sasso”, interpretato da Belly all’interno di Carosello, la storica trasmissione Rai capace per decenni di riunire davanti allo schermo intere famiglie. Attraverso aneddoti e ricordi personali, il talk ripercorrerà l’evoluzione della comunicazione pubblicitaria, dal marketing alla costruzione dei brand, osservando come siano cambiati nel tempo i gusti e le abitudini dei consumatori. L’ingresso al talk è libero.

«Si tratta di un’iniziativa importante per la promozione turistica del territorio, attraverso una chiave di lettura fuori dai soliti schemi», spiega Gianfranco Massimiliano Villata. «L’idea era quella di creare un momento rilassante, ma che fosse allo stesso tempo immersivo, coinvolgente su più fronti, lasciando ai visitatori un’esperienza da custodire e narrare, una volta tornati a casa».

Bric Bordone è la location perfetta per questa iniziativa, si trova infatti in un’area caratterizzata dalla presenza di arenarie, fossili, calcare e argille, terreni storicamente vocati alle coltivazioni autoctone. Qui la famiglia Villata ha recuperato otto ettari di antichi noccioleti, mantenendoli nel tempo con lavoro e passione.

«Il territorio è ricco di bellezze storiche, artistiche, paesaggistiche, ma anche di persone», aggiunge Villata. «Iniziative di questo genere aiutano a tirar fuori cosa c’è di nascosto tra le nostre terre agricole dove i nostri avi hanno sacrificato vite intere a rendere unica la scenografia».

Per informazioni e prenotazioni alle attività è possibile contattare i numeri 348 9998134, 339 1330851 oppure 328 5994133.