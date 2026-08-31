Confagricoltura Torino: Gianluca Turchetta al timone per garantire continuità e competenza

Confagricoltura Torino cambia guida, a partire dal 1° settembre 2026 l'incarico di Direttore dell'organizzazione e delle società controllate passa a Gianluca Turchetta, che succede l'uscente Maria Luisa Cerale.

Il dottore commercialista Gianluca Turchetta, astigiano, collabora dal 2009 con Confagricoltura Torino e con le società del sistema, occupandosi di consulenza fiscale, societaria e amministrativa a favore di imprese, gruppi familiari ed enti del territorio, con una specializzazione nei settori agricolo, agro-industriale ed energetico.

Nella sua professione si occupa anche di consulenza strategica, governance societaria, operazioni straordinarie e pianificazione economico-finanziaria, affiancando inoltre il sistema Confagricoltura in attività di docenza e formazione specialistica sui temi fiscali e amministrativi del settore agricolo.

«Con Gianluca Turchetta prosegue un percorso di collaborazione già consolidato negli anni, che garantisce continuità gestionale e piena conoscenza dell'organizzazione» dichiara il presidente di Confagricoltura Torino Gianluigi Orsolani.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Maria Luisa Cerale, direttore di Confagricoltura Torino dal giugno 2022, legata all'organizzazione da un percorso trentennale. Oggi raggiunge il traguardo della pensione, proseguirà però la collaborazione con l'organizzazione come consulente per lo sviluppo di eventi e iniziative promozionali, occupandosi anche del Sindacato Pensionati e di Confagricoltura Donna.