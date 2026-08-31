Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Nomina

Confagricoltura Torino: Gianluca Turchetta al timone per garantire continuità e competenza

Turchetta porta competenze fiscali e strategiche, Maria Luisa Cerale ma resterà consulente per eventi, il Sindacato Pensionati e Confagricoltura Donna

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

31 Agosto 2026 21:43:28

Confagricoltura Torino: Gianluca Turchetta al timone per garantire continuità e competenza

Il dottore commercialista Gianluca Turchetta

Confagricoltura Torino cambia guida, a partire dal 1° settembre 2026 l'incarico di Direttore dell'organizzazione e delle società controllate passa a Gianluca Turchetta, che succede l'uscente Maria Luisa Cerale.

Il dottore commercialista Gianluca Turchetta, astigiano, collabora dal 2009 con Confagricoltura Torino e con le società del sistema, occupandosi di consulenza fiscale, societaria e amministrativa a favore di imprese, gruppi familiari ed enti del territorio, con una specializzazione nei settori agricolo, agro-industriale ed energetico.

Nella sua professione si occupa anche di consulenza strategica, governance societaria, operazioni straordinarie e pianificazione economico-finanziaria, affiancando inoltre il sistema Confagricoltura in attività di docenza e formazione specialistica sui temi fiscali e amministrativi del settore agricolo.

«Con Gianluca Turchetta prosegue un percorso di collaborazione già consolidato negli anni, che garantisce continuità gestionale e piena conoscenza dell'organizzazione» dichiara il presidente di Confagricoltura Torino Gianluigi Orsolani.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Maria Luisa Cerale, direttore di Confagricoltura Torino dal giugno 2022, legata all'organizzazione da un percorso trentennale. Oggi raggiunge il traguardo della pensione, proseguirà però la collaborazione con l'organizzazione come consulente per lo sviluppo di eventi e iniziative promozionali, occupandosi anche del Sindacato Pensionati e di Confagricoltura Donna.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133