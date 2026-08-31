Gli Alpini salutano don Paolo Lungo che lascia la Torretta per andare in Kenya

Ad Asti è ripartita l'attività dell'Associazione nazionale alpini con un fine settimana ricco di appuntamenti. Il primo ha visto protagonisti gli alpini della Zona 1, che sabato hanno partecipato a una gita in Valle d’Aosta organizzata dal delegato di Zona Luigi Penna, con la collaborazione di Mario Fasoglio e Luigi Grandi. Una quarantina i partecipanti, impegnati nella visita ad alcune aziende agricole della Valle e in un tradizionale pranzo valdostano, in una giornata all’insegna dell’amicizia e della convivialità.

Nel pomeriggio, a Villafranca d’Asti, il locale gruppo Alpini, guidato dal capogruppo Sergio Vitali, ha partecipato all’inaugurazione della targa commemorativa dedicata al Generale C.A. Franco Monticone, storico e carismatico comandante della Brigata Paracadutisti Folgore le cui ceneri riposano nel cimitero del paese di Villafranca. L’evento è stato organizzato Massimo Cognolato, presidente dell’AMPdI Sezione di Asti.

Il momento della scoprimento della Targa in ricordo del Gen. Monticone a Villafranca

Domenica, a Portacomaro, nell’ambito dei festeggiamenti patronali di San Bartolomeo, si è svolta la terza edizione della camminata non competitiva “Sulle orme di Papa Francesco”, organizzata dal Gruppo Alpini guidato da Eros Capusso, in collaborazione con altre realtà del paese e con il patrocinio del Comune. Gli oltre otto chilometri del percorso hanno condotto i partecipanti attraverso i luoghi legati alla famiglia Bergoglio, e alla vigna “Laudato si’”.

Ma gli Alpini astigiani si sono particolarmente distinti per la loro presenza in manifestazioni delle Sezioni Ana di Alessandria e Cuneo e Asti. Al mattino il Vessillo con l’alfiere Luciano Rinetti, scortato dal Presidente Giorgio Gianuzzi e dal vicario Marzo, hanno presenziato alla festa dei 95° anniversario del Gruppo di Fubine e Altavilla Monferrato che risulta essere il più longevo Gruppo della Sezione di Alessandria.

La banda della Tenentina della Sezione ANA di Asti a Montà

Nel pomeriggio, al Santuario dei Piloni, a Montà la Sezione Ana di Cuneo ed il locale Gruppo di Alpini hanno ricordato il 70° anniversario della “Croce Luminosa”, eretta in memoria degli Alpini caduti in Russia. Alla cerimonia, alla presenza anche del vicepresidente nazionale Corrado Vittone, hanno partecipato il Vessillo della Sezione di Asti, con l’alfiere Tino Lano scortato dal vice presidente Sandro Lucchetta e i Gruppi di Penne Nere astigiani facenti parte del territorio del Roero. Son intervenuti anche alcuni ragazzi delle scuole medie di Montà e di Villafranca d’Asti vincitori del concorso “Una croce sempre Luminosa”. Presente anche la Fanfara della Sezione Ana di Asti “La Tenentina”, diretta dal maestro Pier Lavagnolo, che ha contribuito a rendere ancora più solenne la manifestazione.

Il gruppo dei partecipanti alla gita in Valle d’Aosta

Ancora domenica, gli Alpini della Sezione di Asti hanno rivolto un saluto a don Paolo Lungo, in partenza per una nuova esperienza missionaria in Kenya dopo aver guidato le comunità della Torretta, Montegrosso, Cinaglio, Casabianca e Palucco. A nome delle Penne Nere astigiane, il presidente Giorgio Gianuzzi, accompagnato dal vicario Francesco Marzo, dal past presidente Fabrizio Pighin e dai consiglieri Giovanni Capitolo, Salvatore Gianni Faita e Beppe Goslino, ha espresso a don Paolo gratitudine per la sua vicinanza agli Alpini. In ricordo della sua attività gli sono state consegnate due fotografie e una offerta per la missione.