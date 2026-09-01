McDonald's arriva a Nizza Monferrato e assume 35 dipendenti

Il centro commerciale La Fornace di Nizza Monferrato (strada Canelli 10) si prepara ad accogliere un nuovo ristorante McDonald's, la cui apertura è prevista entro metà novembre. I lavori di allestimento sono già iniziati: si tratta di uno snodo importante per il brand, che inaugurerà così il suo primo locale nell'Astigiano all'esterno del capoluogo dove sono già presenti i ristoranti di corso Torino e corso Alessandria.

La nuova struttura, dotata anche del servizio McDrive, porterà un impatto occupazionale significativo sul territorio con la creazione di 35 posti di lavoro.

Il locale de La Fornace di Nizza dove sarà aperto il fast food

La società ha già avviato le selezioni per il personale per completare l'organico di sala e cucina (addetti alla ristorazione e crew). Le candidature sono aperte sul sito ufficiale della multinazionale, ma la proprietà ha confermato l'arrivo di una tappa del Job Tour: una giornata di colloqui dal vivo riservata ai candidati locali.

La data ufficiale dell'evento non è ancora stata fissata, ma si terrà indicativamente nel mese di settembre.