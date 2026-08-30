A Villafranca d’Asti un pomeriggio tra benessere e creatività

Un pomeriggio di benessere, dedicato alla curiosità e alla scoperta, con attività diverse per creare nuovi stimoli. “Viaggio nel benessere, creativo e ricco di curiosità” è l’iniziativa in programma sabato 5 settembre, dalle 14 alle 17, nell'Azienda Agricola Corilicola Bric Bordone in Regione San Grato 68, a Villafranca d’Asti.

Il programma del pomeriggio verrà aperto con una sessione di Hatha Yoga condotta da Stefania Zoppi, un momento di movimento e ascolto. Per partecipare sarà necessario portare con sé il proprio tappetino e indossare abiti comodi. La quota prevista per l'attività è di 10 euro.

Spazio poi alla creatività e alla cucina con il laboratorio di dolci curato da Gianfranco Villa, un’opportunità per cimentarsi nella preparazione e scoprire qualcosa in più sul mondo della pasticceria. Anche in questo caso la quota di partecipazione è di 10 euro.

A completare le attività, un momento di approfondimento e curiosità con Giovanni Belly, che proporrà un talk dedicato a un tema insolito e interessante. Si dialogherà sull’interpretazione di una pubblicità negli anni Sessanta. L’incontro vedrà anche la partecipazione con l’intervento di Marina Rissone, che offrirà invece uno sguardo sull’evoluzione della comunicazione, dal marketing al concetto di brand.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 348 998134 oppure 339 1330851.