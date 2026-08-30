Agosto 1946, la rivolta di Santa Libera: con Laurana Lajolo se ne parla in biblioteca a Belveglio

È il 20 agosto 1946. La guerra è finita da oltre un anno, l'Italia ha scelto la Repubblica e ci si prepara a scrivere la Costituzione italiana. Ma in quei giorni di fine agosto un gruppo di ex partigiani astigiani riprende le armi e stabilisce il proprio comando a Santa Libera, frazione di Santo Stefano Belbo, in provincia di Cuneo, al confine con l'Astigiano. Una ribellione che scosse tutta l'Italia: «La protesta armata di giovani partigiani astigiani avvenuta tra il 20 e il 27 agosto 1946 mirava a rivendicare i diritti dei partigiani non ancora concessi ed era rivolta contro l'amnistia». Ma a far esplodere la rabbia fu la sostituzione del responsabile della polizia ausiliaria di Asti, nelle cui file erano stati arruolati alcuni ex partigiani, con un ufficiale proveniente dalla polizia dell’Africa orientale. A guidare gli insorti Armando Valpreda (Asti, 5 maggio 1923 - Grugliasco, TO, 31 dicembre 2001), già combattente della I Divisione Giustizia e Libertà operante nel Cuneese, che il 9 aprile 1945 riuscì a salvare trenta partigiani francesi caduti in una trappola architettata dai soldati nazisti.

Dell'episodio del Dopoguerra, poco conosciuto, parla l'astigiana Laurana Lajolo nel libro “I ribelli di Santa Libera – Storia di un’insurrezione partigiana – Agosto 1946”, che sarà presentato oggi pomeriggio, domenica 30 agosto, alle 18, alla biblioteca comunale di Belveglio. «A 80 anni dall'insurrezione di Santa Libera ricordiamo l'episodio che scosse tutta l'Italia e per comprendere meglio la sua importanza storica se ne parlerà con l'autrice del volume, che dialogherà con Mario Renosio, già direttore dell'Israt, l'Istituto storico per la Resistenza di Asti».

Appuntamento alle 18 nei locali della biblioteca comunale di Belveglio, in via XX Settembre 1. All'incontro seguirà l'Aperitivo in biblioteca.