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Patronale

Castell’Alfero Stazione, processione e cena sotto le stelle hanno aperto i festeggiamenti per la chiesetta del Cuore Immacolato di Maria

Tre giorni di appuntamenti nella borgata: oggi la messa all’aperto e il tradizionale rinfresco con le torte

Cristiana Luongo

Cristiana Luongo

30 Agosto 2026 10:16:29

processione Castell'Alfero Stazione

Un momento della processione di ieri sera a Castell'Alfero Stazione. Foto C.L.

Ha preso il via ieri sera, sabato 29 agosto, la festa patronale della Chiesetta dedicata al Cuore Immacolato di Maria, nella borgata della Stazione. Tre giornate che riuniscono la comunità tra celebrazioni religiose e momenti di convivialità.
I festeggiamenti si sono aperti alle 19 con il ritrovo e la processione in onore di Maria Immacolata, guidata dal parroco don Claudio Sganga. Un breve percorso al quale hanno partecipato numerosi fedeli con le candele accese, mentre quattro persone portavano a spalla la statua della Vergine. Lungo il tragitto sono state proposte cinque tappe con letture tratte da encicliche e documenti della Chiesa, da “Deus caritas est” di Benedetto XVI a “Redemptoris Mater” di Giovanni Paolo II, fino alla “Fulgens corona” di Pio XII.

 processione Castell'Alfero Stazione

Un altro momento della processione. Foto C.l.

Alle 20.15 la serata è proseguita con la “Cena sotto le stelle” a offerta libera, organizzata dalla Pro Loco di Castell’Alfero. Un centinaio di partecipanti si sono ritrovati attorno alle tavolate allestite nella piazza antistante la Chiesetta, per condividere la cena e trascorrere insieme la serata.
Il programma prosegue oggi, domenica 30 agosto, con l’appuntamento centrale della festa. Alle 11.15 sarà celebrata la Santa Messa all’aperto, alla presenza della comunità. Al termine sarà offerto ai presenti un rinfresco, accompagnato dal tradizionale dono delle torte, a offerta libera.
La conclusione è invece affidata a domani, lunedì 31 agosto. Alle 9 sarà celebrata la Messa in ricordo dei benefattori della Chiesetta e in suffragio dei defunti della borgata, chiudendo così le tre giornate dedicate al Cuore Immacolato di Maria.

chiesa Castell'Alfero Stazione

 

Per approfondire leggi anche: La chiesa del Cuore Immacolato di Maria e le tavolate in piazza pronte ad accogliere i partecipanti. Foto C.l.

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