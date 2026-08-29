Il Maestro del Palio 2026 Marco Aru si racconta tra tradizione e creatività

A pochi giorni dalla corsa del Palio di Asti 2026, Marco Aru si prepara a vedere concludersi un percorso iniziato mesi fa con la designazione a Maestro del Palio. Dopo aver affidato ai due drappi la propria visione di San Secondo e della tradizione astigiana, l’artista torna protagonista con “Materia e Spirito”, la mostra che a settembre porterà il pubblico a conoscere le diverse anime della sua produzione. Pittura, scultura, restauro, grafica, scenografia, mosaico e xilografia raccontano una ricerca costruita nel tempo e profondamente legata allo studio delle tecniche artistiche.

Aru, artista astigiano, ha vissuto fin da bambino il fascino del Palio e della figura del Maestro chiamato ogni anno a interpretare attraverso vari stili artistici, uno degli appuntamenti più importanti e storici della città. Ora, a pochi giorni dalla corsa, racconta il significato di questo incarico, il lavoro sui due drappi e il rapporto tra tradizione, ricerca e creatività.

Maestro Aru, ormai manca pochissimo alla corsa. A distanza di qualche mese dalla designazione, che cosa significa oggi per lei essere stato scelto come Maestro del Palio di Asti 2026?

«Per me non è stato soltanto un onore. Ho ricevuto con grande gratitudine questo immenso incarico, che significa rappresentare non solo la corsa dei cavalli e il Palio in sé, ma anche la possibilità di essere riconosciuto come pittore attraverso un’opera che ricorda un evento così importante per la città di Asti, che è anche la mia città natale».

Il Palio è un appuntamento che lega profondamente gli astigiani alla propria città. Quanto ha inciso, nel suo lavoro, il fatto di essere anche lei astigiano e di aver vissuto questa tradizione fin da bambino?

«Fin da bambino ho sempre guardato con ammirazione alla figura del Maestro del Palio, quasi come se fosse un pittore irraggiungibile. Ora, avendo ricevuto questo incarico, per me è stato come ricevere un dono magico, capace di realizzare anche un mio grande sogno personale. Essere astigiano e aver vissuto questa tradizione nel tempo ha quindi avuto un peso importante, perché il Palio fa parte della mia storia e della mia città».

La sua carriera attraversa pittura, scultura, restauro, grafica, scenografia e mosaico. Che cosa accomuna linguaggi così diversi?

«Il linguaggio pittorico, nel suo complesso, è molto simile a tutti i linguaggi della creatività. Non potrei dire di preferirne uno piuttosto che un altro, perché tutti fanno parte di un’espressione di bellezza e armonia che ho sempre voluto rappresentare attraverso il mio linguaggio artistico. Ogni tecnica offre possibilità diverse, ma tutte possono contribuire a costruire una stessa ricerca».

Tra gli appuntamenti speciali nella mostra ci sarà anche la xilografia, con la possibilità per il pubblico di vedere direttamente la nascita di una stampa. Perché proprio la scelta di questa tecnica?

«La xilografia nasce nell’arte medievale ed è stata poi ripresa dalle avanguardie artistiche, anche per dare la possibilità di creare opere semplici, ma non per questo meno belle e strutturate, che potessero avere un prezzo accessibile a tutti. Per me rappresenta anche un monito: vorrei dare la possibilità a tutti coloro che desiderano avere un ricordo del Palio, o di una qualsiasi rappresentazione artistica, di poterlo fare attraverso un’opera a una cifra abbordabile».

Nel suo percorso ha spesso guardato alle tecniche e ai linguaggi del passato, come è avvenuto anche nella realizzazione dei drappi. Come si è preparato per queste opere e perché continuano ad avere un posto nella sua ricerca?

«La mia preparazione nasce dallo studio di grandi capisaldi come Cennino Cennini e Giorgio Vasari, che hanno lasciato testimonianze fondamentali sui valori dell’arte pittorica. La mia ricerca è, in qualche modo, una reminiscenza di quei segreti della pittura che oggi sono quasi dimenticati. Desidero far dialogare queste esperienze con la mia ricerca personale, utilizzando materiali e tecniche che appartengono alla tradizione, ma anche muovendomi tra una ricerca figurativa e una ricerca astratta».

Dopo aver lavorato per mesi alla realizzazione dei due drappi, arriverà il momento in cui uno verrà consegnato al vincitore. Che emozione sarà vedere una sua opera diventare concretamente parte della storia del Palio?

«Sarà innanzitutto una soddisfazione personale vedere il meritato vincitore contento, non solo per la sua impresa, ma anche gratificato dall'aver ricevuto il premio più ambito dell'evento. In quel momento l'opera smetterà in qualche modo di appartenere soltanto all'artista e diventerà parte di una storia più grande, quella del Palio e della città».

Cosa pensa che resterà a lei di questa esperienza?

«Mi rimarrà soprattutto la felicità di essermi sentito rappresentato in tutti coloro che mi hanno sostenuto e supportato in questa grande opportunità. Come artista mi sento profondamente grato per aver potuto soddisfare a pieno le aspettative legate a un incarico così importante. Un artista, infatti, non rappresenta soltanto ciò che vede attraverso i propri occhi, ma deve essere anche in grado di esprimere i bisogni e i desideri dei propri committenti. È questo, per me, uno degli aspetti più importanti del lavoro artistico».

A conclusione di questo percorso, Marco Aru desidera inoltre ringraziare le persone che hanno collaborato alla realizzazione delle mostre e che lo hanno sostenuto concretamente nel progetto: Debora Ferro della Biblioteca Vescovile, Raffaele Iacchetti del Castello di Soglio, Leonardo Tessiore di Villanova d’Asti e Luciano Rosso per la grafica. Un ringraziamento va inoltre a Silvia e Giacomo Barbero per la degustazione dei vini e a Marco Maldarizzi per l’aperitivo musicale.