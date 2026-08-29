“Pergamena d’Autore 2026”: il Soroptimist annuncia la 42° edizione

Il Corteo Storico del Palio di Asti torna a essere protagonista anche attraverso l’arte e la ricerca storica. Il Soroptimist International d’Italia – Club di Asti, presieduto da Valeria Guasco, ha indetto la 42ª edizione del Premio Speciale “Pergamena d’Autore”, riconoscimento assegnato alla miglior presenza nel Corteo Storico del Palio di Asti.

Il concorso è rivolto a tutti i Rioni, i Borghi e i Comuni che prenderanno parte al Palio di Asti 2026. Il premio consisterà in un’opera realizzata appositamente dalla pittrice Vanessa Laustino e sarà assegnato sulla base della valutazione di una giuria composta da cinque esperti.

A presiedere la commissione sarà Claudia Lentini, socia del Soroptimist Club di Asti. Con lei Valeria Moratti, storica dell’arte e funzionaria dei Beni Culturali, Davide Bobba, storico e funzionario dell’Archivio di Stato di Torino, Enrico Iviglia, cantante lirico, e Marino Zabbia, professore associato di Storia Medievale all’Università di Torino.

Tre saranno, in particolare, gli aspetti presi in considerazione dalla giuria. Il primo riguarda l’esauriente interpretazione della tematica storica, ovvero la capacità di rappresentare in modo coerente e documentato il periodo e la vicenda scelti. Il secondo concerne la corretta rielaborazione dei canoni stilistici e decorativi, dall’abbigliamento alle acconciature, fino agli apparati e alle attrezzerie. Infine, sarà valutata la qualità della drammatizzazione della vicenda, che dovrà risultare pertinente, originale e armonica.

Un premio che vede le proprie radici nel 1983 e che, nel corso degli anni, ha accompagnato l’evoluzione del Corteo Storico astigiano, valorizzandone non soltanto l'impatto scenografico, ma soprattutto l'attenzione alla ricostruzione storica e alla qualità della rappresentazione.

La prima “Pergamena d’Autore” fu assegnata nel 1983 al Borgo Don Bosco, con un’opera di Amelia Platone. Negli anni successivi il riconoscimento è passato attraverso numerosi protagonisti del Palio: San Pietro nel 1984 e nel 1986, Santa Maria Nuova nel 1985 e nel 1991, San Silvestro nel 1987, 1996 e 1998, San Lazzaro nel 1988, Nizza Monferrato nel 1989 e nel 2009, Cattedrale nel 1990, 1997, 2011 e 2019, Don Bosco nel 1992, 1999 e 2013, fino a Torretta, Tanaro, Canelli, Santa Caterina, San Secondo, San Paolo, San Martino-San Rocco e ai diversi Comuni che hanno conquistato il premio negli anni più recenti.

Nel 2005 il riconoscimento non venne assegnato. Dopo alcuni anni di interruzione, la Pergamena è tornata protagonista nel 2022 con la vittoria della Città di Moncalvo, seguita nel 2023 dal Comune di San Damiano, nel 2024 da Santa Caterina e, nel 2025, dal Comune di Castell’Alfero, premiato per l’opera di Viviana Gonella.