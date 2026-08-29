Carla Benenti, 90 anni nel cuore della comunità di Montechiaro

La comunità di Montechiaro d’Asti si è stretta attorno alla famiglia per la scomparsa di Carla Benenti, morta all’età di 90 anni. Una donna conosciuta e stimata in paese, madre dell’ex sindaco Paolo Luzi, ma anche presenza attiva nella vita della comunità.

L’ultimo saluto si è svolto la mattina di 28 agosto nella chiesa parrocchiale di Santa Caterina, a pochi passi dalla casa in cui Carla aveva sempre vissuto.

Rimasta vedova ancora giovane, aveva dedicato la propria vita alla famiglia e in particolare al figlio Paolo, affrontando con coraggio le difficoltà e i sacrifici della vita quotidiana. Un legame profondo che Paolo ha voluto ricordare anche sul ricordino funebre: «Sei stata una mamma adorabile, capace di trasformare ogni fatica in amore». E ancora: «L’uomo che sono oggi nasce dalle tue mani, dal tuo cuore, da ogni passo che hai compiuto per me».

Ma Carla Benenti era anche una donna molto presente nella vita del paese, sempre pronta a dare una mano. In occasione delle giornate del tartufo, contribuiva alla preparazione dei piatti al cinema comunale, mettendo a disposizione tempo e capacità. Un impegno che si univa alla sua abilità nel cucito, che l’aveva portata a diventare anche sarta del Palio: con ago e filo confezionava costumi storici e bandiere, contribuendo così a custodire e rinnovare una tradizione particolarmente sentita dalla comunità montechiarese.

Il cordoglio è stato espresso anche dall’amministrazione comunale, che con un manifesto ha voluto testimoniare la propria vicinanza alla famiglia. Il sindaco, gli amministratori e i dipendenti del Comune hanno partecipato al dolore dei familiari, ricordando una concittadina che per tanti anni ha saputo mettere il proprio tempo e le proprie capacità al servizio degli altri.

Carla lascia il figlio Paolo con Monica, la cognata Ortensina, i nipoti e i parenti tutti. A loro si è unita in questi giorni la comunità di Montechiaro, che conserva il ricordo di una donna semplice, laboriosa e generosa, profondamente legata al proprio paese.