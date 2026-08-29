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Sport e solidarietà

“Due calci per Ricky”: domani a Refrancore lo sport si unisce nel ricordo di Riccardo Costelli

In programma un torneo di calcetto e uno di beach volley. Il ricavato andrà all'Istituto oncologico di Candiolo

Cristiana Luongo

Cristiana Luongo

29 Agosto 2026 09:47:17

Riccardo Costelli

Un’immagine di Riccardo Costelli

Si terrà domani, domenica 30 agosto, al centro sportivo di Refrancore, la prima edizione del memorial “Due calci per Ricky”. Una giornata speciale di sport, amicizia e solidarietà dedicata a Riccardo Costelli, stimato docente di educazione fisica, preparatore atletico e istruttore di padel, scomparso prematuramente lo scorso maggio a 47 anni.
L’iniziativa è promossa dagli Amici di Castagnole Monferrato insieme all'associazione sportiva Natura&Salute di Castell’Alfero, con la collaborazione dei Comuni di Refrancore e Castagnole Monferrato e il sostegno di diverse attività del territorio.

Riccardo, torinese di nascita ma profondamente legato al Monferrato, verrà ricordato attraverso le sue grandi passioni.
La giornata vedrà lo svolgimento di un torneo di calcetto e uno di beach volley, seguiti da una cena conviviale preparata dalla Pro Loco di Castagnole Monferrato.

All'evento parteciperanno anche i suoi familiari: la moglie Elisa, il figlio Luca e i genitori Luciano e Giusy.

L'intero ricavato della manifestazione, al netto delle spese, sarà devoluto all'Istituto oncologico di Candiolo per sostenere la ricerca e la cura.
Per informazioni è possibile contattare gli organizzatori all'indirizzo asdnaturaesalute@gmail.com oppure al numero 328-4626703.

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