Portacomaro, la festa di San Bartolomeo arriva al gran finale domenica 30 agosto

Sarà una domenica tra sport, tradizione e memoria quella che il 30 agosto chiuderà i festeggiamenti patronali di San Bartolomeo a Portacomaro, iniziati il 20 agosto. La giornata conclusiva della festa propone due appuntamenti ormai entrati nella tradizione del paese: la terza edizione della camminata “Sulle orme di Papa Francesco” e la diciannovesima Maratona di Tambass.

Un cammino nella memoria

La camminata, organizzata dagli Alpini di Portacomaro con la collaborazione delle associazioni del territorio e il patrocinio del Comune, propone un percorso di 8,25 chilometri, classificato di difficoltà escursionistica E, che attraversa alcuni dei luoghi legati alla storia della famiglia di Jorge Mario Bergoglio.

Il ritrovo per le iscrizioni è dalle 7.30 alle 8.30 in piazza Roggero 3, nei pressi della chiesa parrocchiale di San Bartolomeo. La partenza è fissata alle 9. Il percorso toccherà la chiesa di San Pietro, quindi quella di San Fantino, per raggiungere Bricco Marmorito, dove si trova la storica casa appartenuta ai nonni paterni di Papa Francesco. I partecipanti passeranno poi davanti alla chiesa di San Rocco, prima di raggiungere la Vigna Laudato Si’, dove si concluderà la camminata.

Al termine, la Pro loco di Portacomaro accoglierà i partecipanti sotto il tendone per il pranzo, riservato a chi avrà effettuato la prenotazione.

L’invito di Alice Nosenzo

A sostenere l'iniziativa anche Alice Nosenzo, ventunenne portacomarese recentemente eletta Miss Eleganza Piemonte e Valle d'Aosta 2026 nella serata svoltasi a Cannobio, sulle sponde del Lago Maggiore. Alice, studentessa universitaria al secondo anno di psicologia che si divide tra la danza, il lavoro di barista e le serate come DJ, ha superato oltre quaranta pretendenti alla fascia regionale, guadagnandosi la convocazione per le prossime selezioni nazionali nelle Marche.

Per dimostrare il suo affetto verso il paese, Alice ha voluto dedicare una serata alla preparazione della camminata, affiancando gli Alpini e gli organizzatori alla Casa dell’Artista nella realizzazione dei gadget e negli ultimi preparativi.

La quota di iscrizione alla camminata è di 10 euro e comprende l’assicurazione. Per le preiscrizioni è possibile contattare Roberto (371 4330768), Eros (339 2306007) o Viscè (328 9366317). Il pranzo della Pro loco costa 10 euro, con prenotazione obbligatoria da effettuare contattando Marco (328 0636588).

La sfida del tambass

Sempre domenica 30 agosto, in piazza del Tamburello, è in programma la diciannovesima edizione della Maratona di Tambass, tradizionale appuntamento sportivo della festa patronale. A sfidarsi saranno le formazioni dei “Rossi” e dei “Blu”, che si contenderanno il Memorial dedicato a Marco Diliberto.