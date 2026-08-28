Dopo gli ultimi treni soppressi, sulla linea Asti-Acqui Terme chiesti interventi tecnici risolutivi

La linea ferroviaria Asti-Acqui Terme torna a far parlare di sé per le criticità denunciate dai viaggiatori. Torna, perché la tratta non è nuova a problematiche che colpiscono, in primis, i pendolari. Anzi, sembra che il tempo, nonostante i lavori effettuati per rendere la linea più efficiente, non sia mai trascorso. A marzo 2014, 12 anni fa, i pendolari denunciavano la soppressione di 31 treni in appena quattro giorni e la loro sostituzione con dei bus. È passata tanta acqua sotto i ponti e le criticità permangono.

Oggi è il Co.M.I.S., Coordinamento Mobilità Integrata e Sostenibile, a parlare senza mezzi termini di disservizi. «La situazione non è più accettabile e gli utenti sono esasperati dall'incertezza di poter raggiungere la propria destinazione - commentano dal coordinamento - Molte volte, inoltre, la mancanza d'informazioni puntuali peggiora ulteriormente la situazione. I bus sostitutivi, quando ci sono, non offrono un servizio adeguato in quanto imparagonabile a quello della ferrovia per tempi di percorrenza e comodità. I guasti possono capitare, ci mancherebbe, ma ciò che appare anomala è la frequenza oltre alle cause; nella maggior parte dei casi infatti i problemi si sono verificati ai passaggi a livello di Mombaruzzo e di Montegrosso d'Asti».

Una delle criticità che spiegherebbe i disservizi, in particolare la soppressione della prima corsa del mattino, sarebbe dovuta al «mancato invio del materiale rotabile dal deposito di Alessandria ad Acqui». Infatti, in passato, il treno sostava per la notte nella città termale. «La frequenza dei disservizi nell'ultimo mese e mezzo è impietosa: - continuano dal Co.M.I.S. - 2 luglio, 17 luglio, 23 luglio 31 luglio, 12 agosto, 24 agosto. Chiediamo quindi interventi tecnici finalmente risolutivi, non più procrastinabili, finalizzati ad evitare il più possibile i guasti oltreché una migliore gestione della circolazione dei treni in caso di ritardi.

Segnaliamo inoltre l'esigenza di avere informazioni puntuali nelle stazioni per agevolare gli utenti nella loro gestione del viaggio».