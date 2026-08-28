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Politica

Michele Iannotta è stato nominato coordinatore provinciale di Futuro Nazionale

Ufficializzati gli incarichi nel movimento di Roberto Vannacci. Nicolò Garnarolo sarà il coordinatore per la città di Asti

Riccardo Santagati

Riccardo Santagati

28 Agosto 2026 14:45:39

Futuro Nazionale Iannotta e Nicolò Garnarolo

Da sinistra Nicolò Garnarolo e Michele Iannotta

Futuro Nazionale ha ufficializzato i nomi dei responsabili territoriali anche in Piemonte. Il movimento, fondato da Roberto Vannacci, ha affidato il coordinamento provinciale di Asti all'avvocato Michele Iannotta. La nomina di Iannotta come responsabile provinciale rientra nella riorganizzazione regionale, concordata dal coordinatore nazionale Massimiliano Simoni d'intesa con lo stesso Vannacci, definita in Piemonte dal responsabile regionale Emanuele Pozzolo e dai vicari Enrico Forzese e Davide Titoli.

«L'affidamento della guida provinciale all'avvocato Iannotta rappresenta il perno su cui si svilupperà la presenza del movimento in tutto l'Astigiano - si legge in una nota diffusa dal movimento - Contestualmente, la responsabilità del coordinamento per la città capoluogo viene affidata al dottor Nicolò Garnarolo, inserito nella struttura organizzativa territoriale».

​«Accetto questa nomina con grande entusiasmo e profondo senso di responsabilità - ha dichiarato Iannotta - Futuro Nazionale intende rappresentare una voce forte, coerente e concreta per tutti i cittadini dell'Astigiano che si riconoscono nei valori promossi dal Generale Vannacci. Saremo presenti capillarmente sia nel capoluogo sia in tutti i comuni della provincia per dare risposte trasparenti e puntuali alle reali esigenze di famiglie, lavoratori, agricoltori e imprese del nostro territorio».

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