Nozze di ferro per Piero e Giuse: 70 anni di matrimonio

26 agosto 1956 e 26 agosto 2026: in mezzo settant’anni di amore, di vita insieme, di gioie e sofferenze condivise. E’ la vita di Pietro Balestrino, noto distillatore di Nizza Monferrato e della moglie Giuse Giolito, insegnante e pittrice. Due giorni fa hanno celebrato lo straordinario traguardo delle “nozze di ferro” o di “titanio” secondo una definizione più moderna. Ma comunque le si voglia chiamare, sono il frutto di una vita di coppia che ha voluto ringraziare questo dono di longevità con una messa alla chiesa di Sant’Ippolito di Nizza Monferrato.

Pietro classe 1932 e Giuse classe 1934 sono genitori di Daniela (medico), barbara (farmacista) e Giovanna (avvocato).

A festeggiare i loro 70 anni di matrimonio presenti quattro nipoti, fra i quali Elena Romano Balestrino del Teatro degli Acerbi e 5 pronipoti.