Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 27 agosto 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

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Vincite
27 Agosto 2026 21:31:59
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 27 agosto 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 3 punti “5”, ciascuno dei quali vince 63.296,43 euro. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 215.900.000 €.
Bari: 29 – 61 – 70 – 47 – 10
Cagliari: 46 – 18 – 58 – 17 – 81
Firenze: 72 – 11 – 38 – 28 – 53
Genova: 86 – 79 – 87 – 55 – 8
Milano: 63 – 31 – 37 – 45 – 52
Napoli: 1 – 88 – 30 – 81 – 60
Palermo: 69 – 36 – 59 – 75 – 86
Roma: 51 – 12 – 65 – 66 – 37
Torino: 76 – 62 – 88 – 75 – 57
Venezia: 2 – 19 – 69 – 59 – 14
Nazionale: 46 – 64 – 58 – 6 – 36
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.
Combinazione vincente: 84 – 75 – 28 – 27 – 2 – 50
Numero Jolly: 32
Numero SuperStar: 40
Jackpot per la prossima estrazione: 215.900.000 €
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 3 da € 63.296,43
Punti 4: 477 da € 406,33
Punti 3: 21.260 da € 27,40
Punti 2: 341.695 da € 5,00
6 Stella: nessuno
5+1 Stella: nessuno
5 Stella: nessuno
4 Stella: 1 da € 40.633,00
3 Stella: 88 da € 2.740,00
2 Stella: 1.432 da € 100,00
1 Stella: 10.201 da € 10,00
0 Stella: 22.090 da € 5,00
Numeri vincenti:
1 – 2 – 11 – 12 – 18 – 19 – 29 – 31 – 36 – 46 – 51 – 61 – 62 – 63 – 69 – 72 – 76 – 79 – 86 – 88
Numero Oro: 29
Doppio Oro: 29 – 61
17 – 28 – 30 – 37 – 38 – 45 – 47 – 55 – 58 – 59 – 65 – 70 – 75 – 81 – 87
4 – Maiale
9 – Culla
15 – Ragazzo
10 – Fagioli
2 – Mela
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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