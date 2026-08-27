Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 27 agosto 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 27 agosto 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 3 punti “5”, ciascuno dei quali vince 63.296,43 euro. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 215.900.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di giovedì 27 agosto 2026

Bari: 29 – 61 – 70 – 47 – 10

Cagliari: 46 – 18 – 58 – 17 – 81

Firenze: 72 – 11 – 38 – 28 – 53

Genova: 86 – 79 – 87 – 55 – 8

Milano: 63 – 31 – 37 – 45 – 52

Napoli: 1 – 88 – 30 – 81 – 60

Palermo: 69 – 36 – 59 – 75 – 86

Roma: 51 – 12 – 65 – 66 – 37

Torino: 76 – 62 – 88 – 75 – 57

Venezia: 2 – 19 – 69 – 59 – 14

Nazionale: 46 – 64 – 58 – 6 – 36

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.

SuperEnalotto – Estrazione di giovedì 27 agosto 2026

Combinazione vincente: 84 – 75 – 28 – 27 – 2 – 50

Numero Jolly: 32

Numero SuperStar: 40

Jackpot per la prossima estrazione: 215.900.000 €

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 3 da € 63.296,43

Punti 4: 477 da € 406,33

Punti 3: 21.260 da € 27,40

Punti 2: 341.695 da € 5,00

Quote SuperStar

6 Stella: nessuno

5+1 Stella: nessuno

5 Stella: nessuno

4 Stella: 1 da € 40.633,00

3 Stella: 88 da € 2.740,00

2 Stella: 1.432 da € 100,00

1 Stella: 10.201 da € 10,00

0 Stella: 22.090 da € 5,00

10eLotto serale – giovedì 27 agosto 2026

Numeri vincenti:

1 – 2 – 11 – 12 – 18 – 19 – 29 – 31 – 36 – 46 – 51 – 61 – 62 – 63 – 69 – 72 – 76 – 79 – 86 – 88

Numero Oro: 29

Doppio Oro: 29 – 61

Numeri Extra

17 – 28 – 30 – 37 – 38 – 45 – 47 – 55 – 58 – 59 – 65 – 70 – 75 – 81 – 87

Simbolotto – Estrazione di giovedì 27 agosto 2026

4 – Maiale

9 – Culla

15 – Ragazzo

10 – Fagioli

2 – Mela

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.