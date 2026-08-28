"A lezione di Palio” porta nelle scuole astigiane la storia e la cultura della più importante tradizione cittadina

Si è conclusa con una grandissima partecipazionr la quarta edizione di “A lezione di Palio”, il progetto dedicato alle scuole astigiane che porta tra i banchi la storia e la tradizione del Palio di Asti.

L’iniziativa è stata promossa, nel segno della continuità, dal Capitano del Palio Giuseppe Vertucci, insieme ai Magistrati e ai Cavalieri del suo Gruppo, ed è stata inserita nella Bakeka del SEL dell’Ufficio Istruzione del Comune di Asti.

Nel corso degli ultimi mesi, il Capitano del Palio, accompagnato da alcuni componenti del suo Gruppo, dall’assessore all’Istruzione Loretta Bologna e da giovani rappresentanti dei Comitati Palio, ha incontrato nelle aule circa 900 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città.

A partecipare sono state le classi delle scuole primarie Dante, Baracca, Buonarroti, Ferraris, Cagni, Salvo d’Acquisto, Oberdan, Domenico Savio, Gramsci, Rio Crosio e Best, oltre agli studenti delle scuole secondarie di primo grado della Martiri, Parini e Jona.

Gli incontri hanno permesso ai ragazzi di conoscere più da vicino una manifestazione che, oltre alla competizione e alla corsa, rappresenta un elemento importante della storia cittadina. Attraverso un linguaggio semplice e coinvolgente, agli studenti sono stati raccontati la storia del Palio, i suoi protagonisti, le tradizioni e il significato culturale e sociale che la manifestazione riveste per gli astigiani.

Ad animare gli appuntamenti è stata anche la parte ludico-didattica, particolarmente apprezzata dagli studenti, con “Il Gioco del Palio di Asti”, ideato da Francesco Pellitteri e Fabio Maiolo. Un modo per permettere ai ragazzi di immergersi nell’atmosfera della corsa, conoscere i suoi protagonisti e comprenderne le dinamiche attraverso il gioco.

«Anche quest’anno abbiamo riscontrato entusiasmo, curiosità e partecipazione da parte degli studenti e degli insegnanti – sottolinea il Capitano del Palio Giuseppe Vertucci –. Portare il Palio nelle scuole significa investire sul futuro della nostra tradizione, trasmettendo alle nuove generazioni il senso di appartenenza e l’amore per una manifestazione che da secoli rappresenta e identifica la nostra città».

Una grande soddisfazione anche per l’assessore all’Istruzione Loretta Bologna, che ha ringraziato il Capitano del Palio, il suo Gruppo e tutti i Comitati coinvolti per aver reso possibile un’esperienza educativa gratuita e dal forte valore formativo. Un progetto capace di mettere insieme storia locale, conoscenza del territorio e partecipazione civica, portando direttamente nelle classi una parte importante della cultura astigiana.

Per la riuscita dei numerosi appuntamenti, un ringraziamento particolare è stato rivolto a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione e alla realizzazione degli incontri: il Capitano del Palio Giuseppe Vertucci, i Magistrati Marco Bonino e Davide Argenta, i Cavalieri Giorgio Cantino, Filippo Quaglia, Gabriele Argenta, Corrado Attisani e Manuel Prestia, le Rettrici e i Rettori Samantha Panza, Massimiliano Stella, Giuseppe Monticone, Silvio Quirico, Liliana Pipia e Mario Raviola, insieme agli sbandieratori, ai musici e alle chiarine che, in rappresentanza dei diversi Comitati aderenti, hanno portato nelle scuole la propria esperienza e il proprio entusiasmo.

Un grazie, infine, è stato rivolto agli autori del Gioco del Palio, Francesco Pellitteri e Fabio Maiolo, per aver contribuito a trasformare le giornate in un momento di apprendimento e divertimento.