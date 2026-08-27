Rita Vercellone alla guida del Ser.D: «Prevenzione e informazione possono salvare vite»

Rita Vercellone è la nuova dirigente responsabile del Ser.D dell’Asl AT, il Servizio per le Dipendenze che si occupa di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle persone alle prese con problemi legati all’uso e alla dipendenza da sostanze, alcol, fumo, gioco d’azzardo e altri comportamenti.

Il Ser.D, del Dipartimento di Salute Mentale della Persona e della Comunità, opera ad Asti, in via Baracca 6, e a Nizza Monferrato, presso il presidio ospedaliero. Un lavoro che non si limita alla presa in carico delle persone con una dipendenza, ma comprende anche attività di prevenzione e progetti realizzati in collaborazione con scuole, associazioni e istituzioni del territorio. L'équipe è composta da diverse figure professionali, tra medici, psicologi, assistenti sociali, educatori, infermieri, operatori socio-sanitari e personale amministrativo.

Uno dei primi appuntamenti sotto la nuova direzione sarà lunedì 31 agosto, in occasione della Giornata internazionale per la sensibilizzazione sull’overdose. Una giornata dedicata a ricordare quanto la prevenzione e la capacità di riconoscere tempestivamente i segnali di un’overdose possano fare la differenza.

«Distribuiremo materiale informativo dedicato al riconoscimento dei segnali di abuso e overdose correlati ad alcol, ketamina, cannabis, oppiacei e cocaina, con indicazioni sulle modalità di intervento tempestivo», spiega Vercellone. Nelle sedi di Asti e Nizza Monferrato saranno inoltre disponibili kit contenenti naloxone, il farmaco in grado di contrastare rapidamente gli effetti di un’overdose da oppioidi, insieme alle istruzioni per il suo corretto utilizzo.

Il fenomeno delle morti per overdose da sostanze illegali in Italia ha registrato negli ultimi anni una tendenza alla diminuzione, ma continua a rappresentare un problema di salute pubblica. A preoccupare è anche il cosiddetto policonsumo, ovvero l'assunzione contemporanea di più sostanze psicoattive, che può aumentare i rischi. Secondo i dati GeOverdose, nel 2025 in Italia si sono registrati circa 100 decessi per overdose, una decina dei quali in Piemonte. Nella maggior parte dei casi la sostanza prevalente era un oppioide.

È proprio sulla prevenzione del rischio che il Ser.D intende mantenere alta l’attenzione. «Quando una persona non riesce a interrompere l’uso di una determinata sostanza, poter accedere facilmente a informazioni corrette, materiale sterile gratuito e indicazioni per riconoscere e affrontare rapidamente una situazione di emergenza può contribuire in maniera decisiva a prevenire conseguenze gravi e salvare vite», sottolinea la nuova responsabile.

«Riduzione del Danno» e «Limitazione dei Rischi», rientrano nel campo delle attività inserite dal 2017 nei Livelli Essenziali di Assistenza del Servizio sanitario nazionale. Ad Asti è attivo anche il servizio Drop In del Ser.D, in via Oriani 16, a cui si può accedere liberamente, nel rispetto della privacy e dell’anonimato, per ricevere informazioni e strumenti di prevenzione e riduzione dei rischi. Il servizio è contattabile al numero 329 1725588.

Astigiana, Vercellone è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Torino e ha conseguito una formazione specialistica nell’ambito delle Dipendenze all’Università di Siena. È in servizio all’Asl AT dal 1991 e, nel corso della sua carriera, ha ricoperto diversi incarichi sul territorio, maturando oltre vent’anni di esperienza all’interno del Servizio Tossicodipendenze.