Palestre e scuole, la Provincia sta ultimando i lavori estivi in vista del nuovo anno scolastico

Come ogni estate, prima dell'inizio del nuovo anno scolastico amministratori e tecnici della Provincia di Asti hanno effettuato un sopralluogo in diversi plessi scolastici di competenza dell'Ente. Nei mesi estivi sono stati fatti numerosi lavori di manutenzione delle scuole superiori e delle loro palestre in vista del ritorno in classe degli studenti. Il presidente della Provincia Simone Nosenzo e il consigliere delegato Ivan Ferrero, insieme ad alcuni tecnici, hanno visitato la palestra De Amicis il cui pavimento è stato riqualificato per la sicurezza delle attività sportive.

Quindi è stato effettuato il sopralluogo nel complesso della Consolata dove sono in corso i lavori di adeguamento per rendere idonei gli spazi ad accogliere la succursale del Liceo artistico Benedetto Alfieri, oggi ospitata in un edificio del Comune che sarà interessato da ulteriori lavori di ristrutturazione. Il Liceo Benedetto Alfieri andrà a occupare i locali che, fino a giugno, erano usati dalla scuola Best che si è trasferita nell'ex Seminario.

I lavori di costruzione della nuova palestra al Penna

Dalla Provincia fanno sapere che sono in via di ultimazione i cantieri finanziati dal Pnrr e, in particolare, quelli nell'Istituto Castigliano e della nuova palestra dell’Istituto Penna. Tutti gli altri interventi Pnrr di competenza della Provincia sono terminati e sono attualmente in corso le operazioni di collaudo e di rendicontazione sulla piattaforma ministeriale. Al Liceo Monti si stanno svolgendo i lavori di adeguamento alla normativa antincendio, anch’essi finanziati con risorse Pnrr, con conclusione prevista entro il 31 dicembre. Sempre ad Asti, sono inoltre in fase di completamento i lavori di rifacimento della controsoffittatura delle aule situate al terzo piano dell’Istituto Penna.

Ci sono, poi, le opere in corso di progettazione. Tra questi interventi rientrano la ristrutturazione degli spogliatoi dell’Istituto Artom, per un importo di 334 mila euro, alla quale seguirà l’appalto dei lavori; l’adeguamento sismico dello stesso Istituto e il recupero funzionale dell’ex scuola media Gatti di via Roero, destinata all’ampliamento del Liceo Monti (ne accoglierà la succursale) per un investimento di circa 6 milioni di euro.

Il sopralluogo degli amministratori nella palestra di via De Amicis

«La manutenzione costante degli edifici scolastici, la conclusione degli interventi finanziati dal Pnrr e la progettazione di nuove opere testimoniano l’impegno concreto della Provincia di Asti nei confronti della scuola - dichiara il presidente Simone Nosenzo - L’obiettivo è garantire agli studenti, ai docenti e a tutto il personale scolastico spazi sempre più sicuri, funzionali e adeguati, programmando nel contempo gli interventi necessari per rispondere alle future esigenze degli istituti».

«I sopralluoghi ci consentono di verificare direttamente l’andamento dei lavori e di confrontarci con i tecnici sulle esigenze delle singole strutture - aggiunge il consigliere Ivan Ferrero - Stiamo seguendo con attenzione sia il completamento dei cantieri in corso sia la progettazione dei prossimi interventi, affinché le scuole possano disporre di ambienti adeguati e funzionali».