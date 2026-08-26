Tagliato il Pioppo bianco, "amico dei bambini", che svettava sulla rotonda di corso XXV Aprile

"Il Pioppo bianco è stato isolato in mezzo al traffico: poverino! Ma non si è ribellato all'uomo. Ci parla sempre, in ogni stagione. Noi lo guardiamo dalle finestre della scuola. È il nostro albero, è il nostro amico". Diversi anni fa, gli alunni della scuola media Rio Crosio di Asti avevano scritto queste parole sulla targa che, fino a oggi pomeriggio, raccontava la presenza di un grande pioppo bianco sulla rotonda all'incrocio tra corso XXV Aprile e via Montelungo.

Il pioppo in una foto di repertorio

L'albero è stato tagliato oggi, su indicazione del Comune, perché era diventato secco, senza foglie, e sarebbe potuto cadere durante un temporale. Ancora una volta un taglio dettato dalla necessità di evitare ogni possibile pericolo per l'incolumità dei passanti, ma l'albero abbattuto aveva un grande valore simbolico per i bambini.

Il taglio dell'albero avvenuto oggi

Non era solo "l'amico degli studenti della Rio Crosio", ma anche un ricordo vivo in memoria di Sarah Bergoglio, la studentessa della scuola Martiri deceduta nel 2007 ad appena 12 anni.

Ciò che resta dell'albero dopo il taglio

Anche Sarah è ricordata nella targa che dà un significato "alla rotonda della sapienza", quella al centro tra due importanti scuole cittadine. Dopo il taglio dell'albero, nella rotonda rimane la scultura “De Historia” (2006), opera dell'artista Sergio Omedé, dove si osserva la coda di una balena uscire da un libro aperto.

La targa che gli studenti avevano dedicato al pioppo bianco

La pianta è già stata rimossa dagli addetti ai lavori, ma l'insegna che la descrive è ancora lì, a due passi dalla rotonda. In precedenza, a inizio 2025, era già stato tagliato un cedro che si affacciava sulla stessa rotonda. Ora è probabile che la targa pensata dagli studenti, non avendo più un pioppo di riferimento, venga rimossa dalla sua attuale collocazione. Intanto sui social c'è chi chiede maggiori informazioni sul taglio dell'albero anche per capire se verrà sostituito da un'altra pianta, oppure no.