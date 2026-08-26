Nasce il distretto del cibo per la carne bovina piemontese: a Carmagnola firmato l'accordo

Si concretizza il progetto per la nascita del Distretto del Cibo della Carne Bovina di Razza Piemontese, finalizzato alla valorizzazione di una delle eccellenze zootecniche del territorio piemontese.

A Carmagnola si è svolto un incontro con la sottoscrizione dell’atto di accordo di distretto, propedeutico alla presentazione della richiesta formale di riconoscimento del distretto di filiera alla Regione. Sono oltre sessanta le amministrazioni comunali, fra cui Castelnuovo Don Bosco, e 24 le associazioni che hanno scelto di sostenere questo importante progetto.

Il percorso condotto sinora è stato finalizzato a garantire la massima rappresentatività del territorio e del tessuto produttivo zootecnico, nel rispetto dei parametri stabiliti dalla normativa per l'ottenimento del riconoscimento regionale. Manifestazioni di interesse all’adesione sono pervenute anche da enti e operatori delle province di Cuneo, Asti, Torino e Alessandria, a conferma del valore dell’iniziativa.

Con la sottoscrizione dell’accordo, i soggetti aderenti consolidano la rappresentatività costruita attraverso il lavoro degli ultimi mesi e definiscono le linee guida del piano di distretto triennale, documento strategico volto a promuovere la competitività della filiera carne, l’innovazione dei processi produttivi e la coesione territoriale.

Il nascente distretto individua tra i propri obiettivi strategici prioritari la maggiore riconoscibilità della razza piemontese, rafforzandone l'identità visiva, la tracciabilità e la distinzione sul mercato nei confronti dei consumatori, l’incremento del valore economico di prodotto con un impatto positivo su tutta la filiera produttiva ed occupazionale, la salvaguardia della sostenibilità delle aziende locali e dell’identità storico-culturale legata all’allevamento e al consumo della carne piemontese, l’integrazione tra la filiera produttiva, di trasformazione e ristorazione, nonché il potenziamento della valorizzazione enogastronomica e turistica dei territori aderenti.

«L’iniziativa – commenta il sindaco Umberto Musso – rappresenta un passo concreto verso la valorizzazione di una delle eccellenze del nostro territorio, con l’obiettivo di rafforzare la filiera, promuovere la qualità della carne bovina di razza piemontese e creare nuove opportunità di sviluppo per il comparto agricolo, gli allevatori e le comunità locali».