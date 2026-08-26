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Sicurezza

A breve il via per la messa in sicurezza del ponte Goria di Canelli

I lavori inizieranno dopo il monitoraggio e le indagini disposte, al momento limite di circolazione sul ponte limitata a carichi superiori alle 44 tonnellate

Massimiliano Pettino

Massimiliano Pettino

26 Agosto 2026 11:51:50

A breve il via per la messa in sicurezza del ponte Goria di Canelli

Nell’ultimo Consiglio comunale si è tornato a parlare della sicurezza del ponte Goria. Già a novembre 2025 l’Assessore Claudio Riccabone ci aveva informato della presentazione di una richiesta di contributo al Fondo Ambiente: un milione e 600 mila per finanziare due indagini sulle condizioni strutturali ed interventi di consolidamento e manutenzione straordinaria.

A che punto è la pratica? Abbiamo rivolto all’amministrazione comunale alcune domande. Quando inizieranno i lavori?

«Dipenderà dall’esito del monitoraggio e delle campagne strutturali resisi necessarie in quanto non è stata riscontrata documentazione progettuale storica sufficiente – ci risponde l’Assessore Marinella Quaglia, sentito il geometra Maurizio Pignatelli degli Uffici Comunali – Non è al momento possibile immaginare una data di inizio lavori mentre il monitoraggio (automatizzato dei movimenti sugli appoggi delle pile e delle spalle del ponte) e la prima campagna di indagini inizieranno a breve».

Il contributo richiesto è stato assegnato?

«Il Comune ha richiesto il contributo per interventi di messa in sicurezza del ponte Goria nel 2022, 2023 e 2025 al Ministero dell’Interno ma non risulta essere mai stato finanziato».

La circolazione sul ponte è sicura o sarà inibita ai mezzi pesanti?

«Al momento esiste solo un limite di circolazione sul ponte limitata a carichi superiori alle 44 tonnellate» concludono dal Comune.

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