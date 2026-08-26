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Matriarca dell'astigiano

Teresa Adriana Rabino festeggia cento primavere

La neo centenaria è stata per oltre 30 anni direttrice del Servizio Previdenziale della Coldiretti di Asti

Redazione web

Redazione web

26 Agosto 2026 11:33:11

Teresa Adriana Rabino festeggia cento primavere

La signora Teresa Adriana Rabino ha festeggiato insieme ad amici e parenti cento primavere, tagliando la grande torta con un numero importante sopra, 100!

La nuova Matriarca dell'astigiano è accudita con affetto dalle suore di Stefanine di Asti.

Teresa, sorella del senatore Gianni, è stata per oltre 30 anni direttrice del Servizio Previdenziale della Coldiretti di Asti, dedicando la propria vita con devozione al lavoro.

All'importante festa di compleanno, oltre a tutta la sua famiglia, erano presenti anche il presidente della Provincia Simone Nosenzo, l'assessore del Comune di Asti Giovanni Boccia e il sindaco di Montaldo Scarampi Stefano Marchetti.

Alla neo centenaria la Provincia di Asti ha omaggiato la pergamena e alcune pubblicazioni dell'ente a ricordo dell'importante traguardo raggiunto.

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