Teresa Adriana Rabino festeggia cento primavere

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Matriarca dell'astigiano
26 Agosto 2026 11:33:11
La signora Teresa Adriana Rabino ha festeggiato insieme ad amici e parenti cento primavere, tagliando la grande torta con un numero importante sopra, 100!
La nuova Matriarca dell'astigiano è accudita con affetto dalle suore di Stefanine di Asti.
Teresa, sorella del senatore Gianni, è stata per oltre 30 anni direttrice del Servizio Previdenziale della Coldiretti di Asti, dedicando la propria vita con devozione al lavoro.
All'importante festa di compleanno, oltre a tutta la sua famiglia, erano presenti anche il presidente della Provincia Simone Nosenzo, l'assessore del Comune di Asti Giovanni Boccia e il sindaco di Montaldo Scarampi Stefano Marchetti.
Alla neo centenaria la Provincia di Asti ha omaggiato la pergamena e alcune pubblicazioni dell'ente a ricordo dell'importante traguardo raggiunto.
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