Addio al chitarrista blues Salvatore Sarniola

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Lutto
26 Agosto 2026 10:44:00
Da sinistra Salvatore Sarniola con il figlio Emanuele
È mancato stanotte, dopo una lunga malattia, Salvatore Sarniola, 60 anni, chitarrista blues e rock che fino a quattro anni fa aveva fatto parte della cover band astigiana dedicata a Pino Daniele.
Sarniola aveva fatto della musica la sua professione, impegnato soprattutto nei piano bar e nell'intrattenimento musicale in occasione di eventi, come matrimoni e feste. Inoltre aveva lavorato molto spesso al "Mulino" di Refrancore, locale molto in voga tra la fine degli anni Novanta e l'inizio del Duemila.
Salvatore Sarniola lascia la moglie Marinella e cinque figli.
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