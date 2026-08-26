Addio al chitarrista blues Salvatore Sarniola

È mancato stanotte, dopo una lunga malattia, Salvatore Sarniola, 60 anni, chitarrista blues e rock che fino a quattro anni fa aveva fatto parte della cover band astigiana dedicata a Pino Daniele.

Sarniola aveva fatto della musica la sua professione, impegnato soprattutto nei piano bar e nell'intrattenimento musicale in occasione di eventi, come matrimoni e feste. Inoltre aveva lavorato molto spesso al "Mulino" di Refrancore, locale molto in voga tra la fine degli anni Novanta e l'inizio del Duemila.

Salvatore Sarniola lascia la moglie Marinella e cinque figli.