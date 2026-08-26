Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Lutto

Addio al chitarrista blues Salvatore Sarniola

Mancato stanotte dopo una grave malattia, aveva 60 anni - Aveva fatto parte della cover band astigiana dedicata a Pino Daniele

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

26 Agosto 2026 10:44:00

Addio al chitarrista blues Salvatore Sarniola

Da sinistra Salvatore Sarniola con il figlio Emanuele

È mancato stanotte, dopo una lunga malattia, Salvatore Sarniola, 60 anni, chitarrista blues e rock che fino a quattro anni fa aveva fatto parte della cover band astigiana dedicata a Pino Daniele. 

Sarniola aveva fatto della musica la sua professione, impegnato soprattutto nei piano bar e nell'intrattenimento musicale in occasione di eventi, come matrimoni e feste. Inoltre aveva lavorato molto spesso al "Mulino" di Refrancore, locale molto in voga tra la fine degli anni Novanta e l'inizio del Duemila.

Salvatore Sarniola lascia la moglie Marinella e cinque figli. 

  

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133