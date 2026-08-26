L'ambulatorio viaggia su ruote e va nelle zone più distanti dagli ospedali

La distanza da un ospedale non deve diventare un ostacolo all'accesso alle cure: è su questo assunto che Fratelli d'Italia ha proposto ed ottenuto in Regione uno stanziamento di 300 mila euro per avviare in Piemonte la sperimentazione di un ambulatorio medico e infermieristico mobile che possa raggiungere le zone più lontane da ospedali.

«Un servizio - ha commentato il consigliere astigiano Sergio Ebarnabo - pensato per i territori più distanti dai principali presidi sanitari. Luoghi in cui anziani, persone fragili e cittadini hanno il diritto di essere raggiunti da medici e infermieri».

Il progetto è rivolto alle Asl piemontesi nelle quali sono presenti terirtori più distanti dai presidi e le risorse vanno a finanziare il personale medico e infermieristico oltre al noleggio, per un anno, di un ambultatorio mobile che opererà prevalentemente nei fine settimana e si sposterà a rotazione nelle diverse aziende sanitarie sotto il coordinamento di Azienda Zero.

«Le sperimentazioni già realizzate - prosegue Ebarnabo - dimostrano che portare direttamente sul territorio visite specialistiche, screening e attività di prevenzione è possibile. Dobbiamo rendere concretamente universale il nostro sistema sanitario, evitando che la distanza da un ospedale diventi un ostacolo all'accesso alle cure. Per territori come quello astigiano, caratterizzati da numerosi piccoli comuni, aree collinari e una popolazione anziana diffusa, un ambulatorio mobile potrebbe rappresentare una risposta molto improtante. Non sostituisce la medicina territoriale - specifica ancora - ma può integrarla e raggiungere persone fragili che incontrano maggiori difficoltà negli spostamenti».