Sabato e domenica si "gioca la favola" ricordando Matilde

Era la sua passione più grande: la pallavolo. Ad otto mesi dalla sua tragica scomparsa, nel nome di Matilde Baldi è stato organizzato un torneo di pallavolo di beneficenza. Un amichevole 6 contro 6, aperto alle categorie over 14 non agonistico.

Sotto lo slogan “Giochiamo questa favola”, l’omonima associazione ha voluto dedicare il torneo alla giovane giocatrice deceduta a 20 anni in seguito al tragico incidente in tangenziale, causato dal conducente di una Porsche che ha perso il controllo della guida mentre viaggiava ad una velocità di oltre 200 km orari.

Si terrà a Montegrosso, nel complesso delle scuole medie, sabato 29 e domenica 30 agosto e non si limiterà al solo evento sportivo. La “favola” è quella della condivisione, della comunità che si stringe intorno alla famiglia di Matilde e a chi l’aveva amata, è voglia di sorridere e stare tutti insieme ad una stessa tavola per onorare il ricordo di una ragazza che ha lasciato tanto dietro di sè.

Una ragazza studentessa e lavoratrice che, nel momento così doloroso della sua morte, ha segnato in bene la vita di altre persone, grazie alla donazione degli organi.

Anche questo è un aspetto di Matilde che durante i due giorni di sport, musica e street food, saranno debitamente ricordati e valorizzati. Infatti è previsto l’intervento della dottoressa Valeria Bonato, del Reparto di Rianimazione dell’ospedale di Alessandria, lo stesso che per cinque giorni ha tentato di salvare la vita a Matilde. La dottoressa Bonato farà riflettere sull’importanza di diventare donatori di organi. Oggi è possibile dare il proprio consenso in molti modi: al rinnovo della carta di identità, iscrivendosi all’associazione Aido, compilando un modulo all’Asl di residenza o semplicemente lasciando scritto un “testamento” di proprio pugno.

E’ un atto di grandissima generosità che, in casi drammatici come la morte di Matilde, riesce a donare qualche soffio di serenità alla famiglia che si ritrova a fare i conti con il dolore della scomparsa.

“Giochiamo questa favola” sarà anche l’occasione per raccogliere dei fondi che la famiglia devolverà alla Rianimazione di Alessandria e all’Aido. Sulla piattaforma Gofundme è attiva la sottoscrizione sotto il titolo “Memorial Matilde Baldi – Giochiamo questa favola”.

Un gesto concreto per non dimenticare in attesa delle motivazioni del Gup, che ha condannato il conducente della Porsche che ha provocato l’incidente ed assolto l’altro che lo seguiva.

Il programma dettagliato

Sabato mattina, alle 9 inizierà il torneo e a mezzogiorno apriranno gli stand gastronomici per atlete, accompagnatori e pubblico. Alle 18 fine partite e inizio serata musicale. Alle 21 previsto l'intervento della dottoressa Valeria Bonato del Reparto Rianimazione dell'ospedale di Alessandria e di un responsabile dell'Aido.

Domenica mattina alle 10 riprendono le partite, a mezzogiorno si mangia di nuovo agli stand e alle 18 si terranno le premiazioni cui seguiranno i saluti finali. Il termine della manifestazione è fissato alle 22.