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Aeroporto di Torino Caselle: «Il futuro dell’aeroporto riguarda anche il nostro territorio»

L’UDC richiama l’attenzione sull’ipotesi di integrazione tra SEA e SAGAT

Redazione web

Redazione web

25 Agosto 2026 17:17:19

Aeroporto di Torino Caselle: «Il futuro dell’aeroporto riguarda anche il nostro territorio»

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Franco Ingrasci, commissario provinciale UDC, in cui si richiama l’attenzione sul futuro dell’aeroporto di Caselle e sull’ipotesi di integrazione tra SEA e SAGAT. Una partita che, secondo Ingrasci, non riguarda soltanto Torino, ma anche Asti, il suo tessuto economico e i collegamenti con l’Europa, anche alla luce del collegamento ferroviario diretto tra Asti e lo scalo torinese attivo dal dicembre 2024.

"La discussione sull'ipotesi di integrazione tra SEA e SAGAT viene raccontata soprattutto come una questione torinese. Ma non lo è. Riguarda anche Asti. Per migliaia di cittadini e per molte imprese astigiane, Caselle rappresenta lo scalo di riferimento per viaggi di lavoro, turismo e collegamenti internazionali. Se domani il suo ruolo venisse progressivamente ridimensionato a vantaggio degli aeroporti milanesi, il problema non sarebbe soltanto di Torino. Sarebbe anche nostro.

Oggi Caselle cresce, ha superato i cinque milioni di passeggeri e sta investendo per aumentare ulteriormente la propria capacità. Proprio per questo è difficile comprendere quale vantaggio avrebbe il Piemonte nel trasformare uno scalo in crescita in una struttura subordinata alle esigenze di un sistema aeroportuale con il proprio baricentro a Milano. C'è poi un motivo in più per cui questa partita riguarda direttamente Asti.

Dal dicembre 2024 esiste finalmente un collegamento ferroviario diretto tra Asti e l'aeroporto di Caselle. È il risultato di un investimento sul sistema ferroviario piemontese che, grazie al Presidente Cirio e all’assessore Gabusi, ha reso lo scalo molto più accessibile anche per il nostro territorio. Dopo aver costruito il collegamento, sarebbe davvero singolare assistere al ridimensionamento dell'aeroporto che quel collegamento dovrebbe servire. Prima abbiamo avvicinato Caselle ad Asti; adesso dobbiamo evitare che siano le opportunità di Caselle ad allontanarsi da Asti.

L'integrazione SEA-SAGAT può essere un'opportunità. Ma un'opportunità lo è soltanto se Caselle mantiene un ruolo forte, investimenti adeguati e collegamenti coerenti con le esigenze del Piemonte. Ed è qui che mi rivolgo ai consiglieri regionali astigiani. Perché quando si parla di infrastrutture strategiche, Asti non può limitarsi a guardare ciò che decide Torino. Deve far sentire la propria voce. Un Caselle forte significa anche un Astigiano più vicino all'Europa, più accessibile per le imprese e più competitivo per il turismo. Non chiediamo di fare una guerra a Milano.

Chiediamo semplicemente che, quando si decide il futuro degli aeroporti del Nord-Ovest, qualcuno ricordi che il Piemonte non finisce alle porte di Torino e che anche Asti ha interesse a difendere il proprio collegamento con l'Europa. La Regione Piemonte deve arrivare a quella trattativa con una posizione chiara. E confidiamo che gli eletti astigiani saranno i primi a chiederlo".

Franco Ingrasci

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