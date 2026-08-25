Piove in Valle Bormida: ma per zona è sempre crisi idrica

Piove. In molti tirano un sospiro di sollievo, non lo fanno molti Comuni della Valle Bormida per cui l’emergenza idrica perdura da giugno. La Sogeri (ex Amag) che gestisce la distribuzione, punta il dito contro l’acquedotto Alpi Cuneesi, rea di aver ridotto il flusso.

Quest’ultima rivendica di rispettare il quantum contrattuale di 16 metri cubi all’ora. In mezzo una rete vetusta che, è proprio il caso di dirlo, fa acqua da tutte le parti. Si corre ai ripari con le autobotti.

«L’emergenza è diventata la normalità – lamenta Ignazio Cannova, un residente a confine tra Bubbio e Cassinasco – La situazione è tragica; nonostante le autocisterne l’acqua manca per giornate intere. Quanto arriva ha poca pressione e all’inizio è sporca. Noi viviamo alla fine della condotta e viviamo dei disagi inaccettabili. Da mesi, per le esigenze primarie andiamo avanti con bidoncini caricati da parenti che abitano a 4 km da qui. Qui non è solo una questione di siccità ma di organizzazione di un servizio essenziale. Siamo disperati».

A soffrire sono anche le attività produttive. «E’ un disastro – commenta l’allevatore Fabrizio Garbarino di Roccaverano – L’acqua arriva a singhiozzo, alternando giornate totalmente a secco a qualche ora, serale, di flebile pressione. Se per gli animali, in qualche modo ci si aggiusta con delle cisterne qualunque, per il caseificio si presentano due tipi di problemi: uno è che l’acqua deve essere certificata, non possiamo far uscire dal rubinetto liquido non tracciato e garantito. E poi c’è la questione temperatura: per il lavaggio dell’attrezzatura l’acqua deve essere riscaldata passando in appositi circuiti (boiler, solare termico, eccetera). Il problema è che il flusso intermittente porta su tanta sporcizia che intasa le valvole e manda in tilt l’apparecchiatura. Oppure la pressione è talmente bassa che non riesce a scaldare l’acqua. Quindi stiamo impazzendo cercando da qualche parte acqua calda potabile che stocchiamo in contenitori adatti ed utilizziamo nella produzione. Un dispendio di energie insostenibile per garantire una produzione ordinaria. Purtroppo all’orizzonte c’è la vendemmia: ogni anno, quando le grandi aziende di Santo Stefano cominciano a tirare l’acqua, da noi non arriva più nulla».

Al fenomeno siccitoso purtroppo si accompagna quello degli incendi boschivi. La difficoltà nell’approvvigionamento dell’acqua influenza anche la macchina dei soccorsi.

«Riempiamo le nostre cisterne dagli idranti collegati alla rete idrica – spiega Roberto Greco, coordinatore della squadra Aib di Montabone – Quando l’acqua scarseggia, anche se la rete viene rifornita con le autobotti, il nostro prelievo (una cisterna di 3.000 lt e moduli da 500) incide in maniera importante sulla disponibilità per l’uso casalingo. La cosa diventa problematica se la squadra è chiamata ad intervenire, come è successo a Mornese, per più giorni. Per questo ogni volontario mette a disposizione quella che ha a casa in cisterne per l’acqua piovana e/o pozzi privati. Ma se la siccità diventa generale, la situazione precipita».

Le soluzioni sul tavolo

Soluzioni? «Abbiamo coinvolto le squadre Aib del circondario e le aziende locali per ideare dei filtri che possano consentire di pescare acqua dai fiumi locali, ad esempio la Bormida. Attualmente non è possibile perché la sabbia presente in sospensione, bloccherebbe le pompe, ma si sta studiando un sistema di filtraggio che consenta il prelievo e lo stoccaggio in vasche a disposizione delle squadre. Così potremmo affrontare gli incendi anche in periodi di emergenza idrica».

«La situazione è complessa ma stiamo trovando soluzioni - spiega il sindaco di Bubbio, Stefano Reggio - In Valle Bormida ci sono due linee: una parte da Loazzolo, passa da Bubbio ed arriva fino a Rocchetta Palafea detta dei Caffi; un'altra passa per Roccaverano, San Giorgio e raggiunge una parte di Monastero Bormida. Sulla prima, sei tir al giorno di acqua, dalle 7 alle 19, riforniscono il serbatoio “Mongardino” e quelli comunali. Per la linea di Roccaverano, invece, è stato realizzato a Cortemilia un pozzo su una falda acquifera. Ancora non può essere collegato alla rete perché mancano le ultime certificazioni. L'acqua è potabile, ma necessita, per legge, di specifiche analisi. A metà settembre dovrebbe essere tutto collegato».

Gli incontri con il nuovo presidente della Sogeri, Mauro Bressan, si susseguono ogni 15 giorni per fare il punto della situazione. Soluzioni per l'altra tratta? «Per la dorsale di Bubbio, all'altezza dei Caffi di Cassinasco, il geologo ha individuato a 150 metri di profondità una grande riserva. La prossima settimana, una ditta di Ovada farà il primo sondaggio e prelievo di campioni. Se tutto andrà bene, seguirà l'iter amministrativo per l'allaccio alla rete e verrà scritta la parola fine a questa crisi idrica che si ripete ogni anno».