Palio 2026: il Comitato Palio di Canelli scommette su un cavallo francese

Umori altalenanti all’ombra del Castello Gancia. L’euforia di uno sponsor pronto ad investire risorse importanti, col passare dei giorni si è affievolita ed ora il Comitato Palio di Canelli, diretto da Giancarlo Benedetti, mira di andare diritto al sodo, dopo tante

chiacchiere.

«Abbiamo comunque un ottimo cavallo, molto competitivo – annunciano dal direttivo – E’ un animale italiano che si allena in un ippodromo a Cagnes sur mer. Il nostro fantino è sempre Massimo Columbu detto Veleno II». Secondo tradizionale atteggiamento tra lo scaramantico ed il diffidente, il nome del cavallo non ci è stato riferito; tra i vicoli della Sternia si vocifera “Sparkling”, ma non escludiamo sia una manovra di depistaggio.

Diverso sul fronte della sfilata. L’amministrazione comunale e il Comitato Palio ne stanno escogitando di ogni per avvicinare i canellesi alla manifestazione. Se la corsa, al momento, non fa presagire risultati esaltanti, grandi aspettative si nutrono sul corteo.

"Figlie della Luna": sarà il tema ispirato dagli Statuti del Trecento che pone i riflettori sulle donne medievali.

«Domenica saranno quarantacinque i figuranti del corteo lunare, tra magia e mistero – ci ha spiegato la direttrice artistica Stefania Castino - Grazie alla collaborazione di volontari e dell’associazione “Dal fuso in poi”, sfileremo con costumi, accessori e oggetti di scena realizzati appositamente per questa edizione del Palio. La sfilata dei bambini coinvolgerà venti giovani canellesi che, come speravamo, hanno trascinato nell’evento anche lo loro famiglie».